Firenze, Pasqua al museo: al Bargello visite guidate gratuite

Firenze, 15 aprile 2025 - In occasione delle festività pasquali, i Musei del Bargello rimarranno aperti regolarmente al pubblico secondo i consueti orari. Il 25 aprile, giornata in cui si festeggia la Liberazione d’Italia, i Musei del Bargello aderiranno all’iniziativa del Ministero della Cultura e saranno eccezionalmente aperti al pubblico con ingresso gratuito, secondo i consueti orari di visita. Inoltre, il giorno di Pasqua, domenica 20 aprile, il Museo Nazionale del Bargello propone un'iniziativa speciale per il pubblico: alle ore 10.00 e alle ore 12.00, saranno offerte ai visitatori due visite guidate tematiche dal titolo "La rappresentazione del Noli me Tangere nelle robbiane del Museo Nazionale del Bargello".

Le visite, a cura del personale interno del Museo, non comportano costi aggiuntivi rispetto al biglietto d’ingresso e saranno accessibili su prenotazione direttamente all’ingresso del cortile del museo, fino a un massimo di 15 partecipanti per turno. Il percorso condurrà i visitatori alla scoperta di alcune delle più affascinanti robbiane custodite nel Museo, permettendo di approfondire l'iconografia pasquale del celebre episodio del "Noli me tangere", tratto dal Vangelo di Giovanni. Protagonista della narrazione è Maria Maddalena che, recatasi al sepolcro il mattino dopo la crocifissione, vi scopre la tomba vuota e scoppia in lacrime.

Dopo aver parlato con due angeli, si volge e vede un uomo che inizialmente scambia per il custode del giardino. Solo quando lui la chiama per nome, Maria lo riconosce: è Gesù risorto, che le dice “Noli me tangere” – “Non mi toccare” – e la invita ad annunciare la resurrezione ai discepoli. Inoltre, nel periodo compreso tra Pasqua e il Primo Maggio, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee, il complesso di Orsanmichele, il Museo di Casa Martelli e il Museo di Palazzo Davanzati, garantiranno aperture regolari per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di visitare le collezioni del gruppo di musei.

Maurizio Costanzo