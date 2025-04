Arezzo, 18 aprile 2025 – È stata presentata la 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in programma dal 25 aprile al 4 maggio ad Anghiari.

Edizione speciale, per festeggiare un compleanno speciale perché i 50 anni di vita testimoniano il fascino e il prestigio dell’evento. Non un traguardo, ma un punto di snodo importante tra un passato glorioso e un futuro tutto da scrivere.

La Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana è pronta a un nuovo imperdibile capitolo di questo percorso. Con tante novità e con l’artigianato di eccellenza al centro di tutto. Le botteghe del centro di Anghiari apriranno di nuovo i battenti e regaleranno un contesto unico al fatto a mano di qualità.

Artigianato e Arte si incontreranno per la 50ª volta in uno dei Borghi più belli d’Italia, in un binomio diventato ormai indissolubile. Alla conferenza sono intervenuti Alessandro Polcri (sindaco di Anghiari, presidente Ente Mostra e Provincia di Arezzo), Massimo Guasconi e Marco Randellini (presidente e segretario generale Camera di Commercio Arezzo-Siena), Paola De Blasi (direttore artistico della Mostra Mercato), Andrea Marsupini (vicepresidente CNA Arezzo), Maurizio Baldi (presidente Confartigianato Arezzo), Fabio Pecorari (direttore generale Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo), Pietro Fabbroni (presidente Confartigianato Artistico), Paolo Frusone (responsabile Federazione Artistico Confartigianato), Francesco Mercurio (responsabile CNA Valtiberina). Presenti anche Faliero Biagioni, presidente dell’Associazione Carnevale Figli di Bocco e Linda Innocenti come rappresentante dell’Associazione Biennale d’Arte Fabbrile, due eccellenze che saranno protagoniste alla Mostra rispettivamente il 27 aprile e il 1° maggio.

Gli intervenuti hanno sottolineato gli aspetti principali della 50ª edizione: il lavoro organizzativo, le eccellenze dell’artigianato, la partecipazione di molti espositori (tutte le botteghe disponibili sono occupate dagli oltre 50 artigiani presenti), lo spazio dedicato al settore artistico con le affascinanti opere esposte nella collaterale "I Mestieri dell'Arte fra Tevere ed Arno" (oltre 150 le opere nella sala del Consiglio di Palazzo Pretorio), il convegno del 28 aprile sul “Ricambio generazionale nel settore dell'artigianato artistico toscano" con la consegna del Premio Leonardo Da Vinci che riguarderà gli artigiani e gli studenti degli Istituti Superiori a Indirizzo Artistico.

Tra le novità anche le imperdibili masterclass in cui i maestri artigiani mostreranno nel cuore di Anghiari le proprie conoscenze per trasmettere ai presenti l’arte del saper fare. La cerimonia di INAUGURAZIONE si terrà giovedì 24 aprile alle ore 17:00 nell’Auditorium della Sala del Cassero il giorno precedente all’apertura delle botteghe.

Sarà presente al taglio del nastro come ospite d’onore il Cavaliere Valentino Mercati, fondatore e presidente di Aboca. Le botteghe artigiane saranno aperte dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio dalle 10:00 alle 19:30.

LE DICHIARAZIONI DI ORGANIZZATORI, ISTITUZIONI E SPONSOR

Alessandro Polcri (sindaco di Anghiari, presidente Ente Mostra e Provincia di Arezzo). “Per i cinquant’anni della Mostra sono due le linee di intervento: la prima è quella di mantenere alta la qualità delle proposte perché la Mostra è diventata un grande contenitore di eccellenze.

Priorità, dunque, è confermare il focus sull'artigianato e non «aprire ad altri settori». La seconda è che i luoghi aperti al pubblico della città saranno quest’anno maggiormente valorizzati: a partire dalla reliquia di San Francesco presente nella chiesa della Croce.

Perché la città deve parlare di bellezza, contemporaneità dei linguaggi e di valorizzazione delle nostre identità”. Paola De Blasi (direttore artistico Mostra). “Con questa edizione speciale vogliamo celebrare non solo il nostro passato, ma anche il futuro dell’artigianato, mettendo al centro le persone, giovani e adulte, che con la loro creatività̀ sono pronte a continuare a scrivere la storia dell’artigianato.

In questa edizione speciale, vogliamo che ogni partecipante senta di essere parte di qualcosa di grande, che va oltre l'esposizione: è un'occasione per valorizzare il talento, l’innovazione e la passione di chi guarda al futuro con occhi nuovi. Con il 50° anniversario, la Mostra si conferma come un evento che celebra la bellezza del fare a mano e l’importanza di continuare a investire nella creatività̀ e nella manualità̀.

Un’occasione per promuovere l’artigianato come uno degli asset più̀ importanti del nostro patrimonio culturale e per affermare, ancora una volta, che l’uomo, con la sua creatività̀, è la forza che rende l’artigianato una ricchezza senza tempo”.

Massimo Guasconi (presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena). “Cinquanta edizioni di passione e maestria: la Mostra Mercato di Anghiari si conferma un punto di riferimento per l'eccellenza artistica ed artigianale dei nostri territori.

Grazie al continuo e prezioso sostegno degli Enti e delle Associazioni economiche e della nostra Camera di Commercio, questo appuntamento spalanca le porte a un universo di creazioni uniche, specchio dell'evoluzione del gusto e della sapienza artigiana locale. Immersa nella suggestiva cornice di Anghiari, borgo dove l'artigianato vibra nell'atmosfera stessa delle sue vie, la mostra è un invito a scoprire non solo manufatti di pregio, ma anche le meraviglie artistiche, i sapori autentici e le attrattive turistiche della Valtiberina.

Un successo crescente che, edizione dopo edizione, è in grado di attrarre un pubblico sempre più vasto”. Margherita Kim (presidente Associazione Pro-Anghiari). “Il grande appuntamento si avvicina e siamo particolarmente orgogliosi di festeggiare l'edizione numero 50 della Mostra.

Con tanti espositori presenti nel nostro bellissimo centro storico, con un programma ricco di interessanti iniziative legate al settore dell'artigianato e con tante novità previste. Stiamo definendo tutti i dettagli per ciò che concerne la parte organizzativa e siamo pronti ad accogliere i tanti visitatori che siamo certi anche nel 2025 animeranno Anghiari nei giorni della Mostra”. Maurizio Baldi (presidente Confartigianato Arezzo).

“La Mostra Mercato dell’Artigianato di Anghiari, giunta al suo 50esimo anno di vita rappresenta per noi un appuntamento ricco di valori condivisi. Una manifestazione in cui il saper fare artigiano è protagonista assoluto e che continua a sorprendere tutti i visitatori.

Per Confartigianato è un onore contribuire all’organizzazione di un evento che sa coniugare l’unicità del territorio alla creatività artigiana. In particolare, durante questa edizione, il ruolo di Confartigianato sarà centrale nella giornata del 28 aprile, prima con il Convegno focalizzato sul tema del ricambio generazionale, poi con il Premio Leonardo da Vinci”. Fabio Mascagni (presidente CNA Arezzo).

“Le botteghe artigiane tornano ad animare con le loro eccellenze uno dei borghi più belli d'Italia nel segno della vivacità dell'artigianato artistico aretino e non solo. Oggi ancora di più è importante valorizzare il nostro patrimonio di competenze e conoscenze, con un appello forte a comprare prodotti italiani per sostenere l’economia, il lavoro e le imprese legate alla manifattura di qualità.”.

Fabio Pecorari (direttore generale Banca di Anghiari e Stia). “La Banca di Anghiari e Stia sostiene fin dal primo anno con grande convinzione la Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana e quest’anno ci troviamo a festeggiare insieme due compleanni importanti. I 50 anni della Mostra coincidono infatti con i 120 del nostro istituto che fin dalla sua fondazione ha sempre messo in primo piano l’artigianato.

Siamo legati profondamente a questo settore e lo siamo ancora di più alle esigenze delle persone, in perfetta sintonia con quanto accade da 50 anni in questo bellissimo evento”.