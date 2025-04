Sport, divertimento e amicizia con i “Valtiberina Summer Camp”

Arezzo, 17 aprile 2025 – Sport, divertimento e amicizia nell’estate del Valtiberina Tennis. Il circolo di Sansepolcro è pronto a rinnovare il proprio impegno nell’organizzazione dei “Valtiberina Summer Camp” che, anno dopo anno, aggregano decine di bambini e bambine a partire dai quattro anni di età per proporre tante attività ludiche, creative e motorie nel periodo senza scuola.

I campi solari multisportivi prenderanno il via da lunedì 16 giugno, facendo affidamento sulle professionalità e sulla preparazione di tecnici e maestri del Valtiberina Tennis. Il format, ormai rodato e apprezzato dalle famiglie, è scandito quotidianamente da un’alternanza di proposte tra tennis e padel, beach volley e beach tennis, nuoto e laboratori creativi che saranno ospitati in un ambiente sicuro, moderno e accogliente quale il PalaPiccini.

Le giornate verranno aperte dall’accoglienza in programma tra le 8.15 e le 9.00, seguita dalla divisione dei partecipanti in gruppi omogenei in relazione all’età; successivamente si alterneranno lezioni, giochi e tornei tra varie discipline sportive che saranno tenuti da uno staff composto da maestri del circolo e da professionisti di diversi settori.

La attività condotte nei campi da tennis, da padel e in sabbia saranno arricchite da altre proposte che, nelle diverse settimane, potranno comprendere anche momenti da trascorrere in piscina ed esperienze alla scoperta del territorio con pic-nic, garantendo così un’offerta sempre variegata in cui unire attività fisica, creatività, svago e occasioni in cui confrontarsi e mettersi in gioco.

La volontà del Valtiberina Tennis di offrire un servizio realmente utile per le specifiche esigenze delle famiglie è testimoniata dalla triplice possibilità di orario prevista per terminare le giornate: fino alle 13.00 senza pranzo, fino alle 14.00 con pranzo o full-time fino alle 17.30.

Le preiscrizioni sono già aperte alla segreteria del PalaPiccini in via Saragat, mentre per informazioni è possibile contattare il 379/25.84.617.