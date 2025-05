Al Crazy Center va in scena l’ultima tappa del campionato toscano di arrampicata sportiva

Prato, 9 maggio 2025 - Appuntamento da non perdere al Crazy Center di via Bisenzio a San Martino a Prato, dove questo weekend va in scena l’ultima tappa del campionato regionale di arrampicata sportiva, specialità Boulder. Sabato saranno protagonisti gli Under 9 amatoriali, gli Under 11, gli Under 13 e gli Under 15. Ogni gara si svolgerà in modalità raduno e non sono previste le finali. Verranno tracciati 12 blocchi e ciascuno degli atleti avrà cinque tentativi a disposizione per ogni blocco. Per i più giovani partecipanti ci saranno dei cartellini alla partenza di alcuni blocchi con la scritta “U9”, che indicano quelli più idonei a tale categoria, anche se i ragazzi dovranno scalare anche sui restanti blocchi. Per gli Under 9 e gli Under 11, il programma prevede alle 12:45 le iscrizioni con ritiro del pettorale, mentre la gara si terrà dalle 13:30 alle 15. Per gli Under 13, invece, ritrovo alle 14:30 per iscrizioni e ritiro del pettorale, e inizio della competizione fissato alle 15:30 (fino alle 17). Infine, scatterà l’ora degli Under 15: alle 16:30 iscrizioni e ritiro del pettorale, mentre la gara si disputerà dalle 17:30 alle 19. Al termine di ogni competizione via alle premiazioni di ciascuna categoria. Venendo al menù di domenica, che si annuncia davvero emozionante, esso prevede le gare riservate alle categorie Under 17, Under 19 e Under 21, e ai Senior, alle quali potranno partecipare anche atleti provenienti da fuori regione (in caso di elevato numero di iscrizioni verrà data priorità ai toscani). Sono in programma le qualifiche, in occasione delle quali verranno tracciati 12/16 blocchi, con ogni atleta che avrà a disposizione cinque tentativi per ogni blocco, e le finali, al via delle quali ci saranno i primi sei atleti della classifica assoluta sia maschile che femminile. I finalisti avranno a disposizione quattro minuti per i tre blocchi previsti. Tutti gli atleti verranno iscritti sia alla categoria Giovanile che Senior, così da avere diritto a partecipare alla finale, mentre le premiazioni saranno divise per categoria. Verranno premiati i primi tre per ogni categoria e ci sarà una classifica per la regione Toscana e una globale. Per quanto riguarda il settore femminile, le iscrizioni e il ritiro del pettorale avverranno alle 11, mentre la gara si terrà dalle 12 alle 13. Per i maschi, invece, iscrizione e ritiro del pettorale alle 13 e gara dalle 14 alle 16. Infine, le finali si disputeranno dalle 17 alle 18.