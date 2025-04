Firenze, in scena Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra Di Marco

Firenze, 30 aprile 2025 – Nbdt Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale tra danza e musica in occasione di TedxFiesole 2025, in programma domenica 4 maggio alle 21.30 presso il Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti disponibili su Eventbrite a partire da 15 euro. TedxFiesole 2025, evento indipendente organizzato su licenza Ted, intitola la sua terza edizione "Renew, Recharge, Sustain", dedicata ai temi dell’ambiente, della resilienza e della sostenibilità. L’evento ospiterà interventi e testimonianze di personalità di rilievo internazionale. In questo contesto, attraverso danza e musica, il Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra offriranno una riflessione intensa sul legame profondo tra uomo e natura, celebrando la fragilità come forza di trasformazione personale e collettiva. La performance di Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, creata ad hoc in occasione del TedxFiesole 2025, sarà suddivisa in due momenti: in apertura la danza, con l’improvvisazione della giovane danzatrice Sofia Bonetti su Chevaliers de Sangreal di Hans Zimmer, seguita dalla coreografia Midnight Youth, creata da Philippe Kratz, direttore artistico del NBDT - Nuovo Balletto di Toscana. Il pezzo, accompagnato dalle musiche di Bradford Cox, è un'ode alla forza silenziosa della resilienza. A seguire, musica dal vivo con il set di Ginevra Di Marco intitolato Eclissi e prodotto da Nem– Nuovi Eventi Musicali. Con Francesco Magnelli, e Andrea Salvadori il trio ripercorrerà brani storici tratti da Litfiba, Csi e Cccp accanto alle musiche più trascinanti del recente percorso artistico di Ginevra di Marco, con un omaggio al progetto realizzato per Margherita Hack che in questa particolare occasione trova il contesto ideale Mario Setti, Presidente del NBDT Nuovo Balletto di Toscana, dichiara : “Il NBDT – Nuovo Balletto di Toscana ha accolto da subito la proposta e le idee di Claudio Pedretti e di Francesco Magnelli per inserire all’interno di TEDxFiesole un momento di partecipazione e riflessione artistica sui grandi temi dei nostri tempi. Un’ora di assoluta ispirazione e divertimento. Riflessione e movimento. Il palco del Teatro Cartiere Carrara sarà luogo di incontro, scambio e ispirazione”. Biglietti disponibili su Eventbrite a partire da 15 euro info e biglietti https://www.ted.com/tedx/events/56756.