Il raduno VespArezzo si svolgerà eccezionalmente lunedì 2 giugno

Arezzo, 23 aprile 2025 – Il raduno VespArezzo sarà eccezionalmente posticipato a lunedì 2 giugno. Nella tradizionale data del Primo Maggio è stato fissato il Vespa World Days 2025 nella spagnola Gijon e, di conseguenza, il Vespa Club Arezzo ha deciso di evitare sovrapposizioni tra i due appuntamenti e di slittare al mese successivo con l’organizzazione dell’evento cittadino.

La ventiquattresima edizione del VespArezzo, dunque, è in programma in occasione della Festa della Repubblica quanto centinaia di vespisti dall’Italia e dall’estero torneranno a riunirsi ad Arezzo per una giornata all’insegna dell’aggregazione, del divertimento e della scoperta del territorio.

La colorata carovana di Vespa di ogni epoca e di ogni modello partirà dal Prato e, dopo aver percorso le vie cittadine, sarà nuovamente diretta verso il Casentino per fare tappa al Castello di Romena dove sarà prevista una visita al maniero dei Conti Guidi e un pranzo con lo street food di Billis.

I partecipanti torneranno ad accendere i motori nel pomeriggio per il ritorno verso Arezzo dove il raduno sarà arricchito da una suggestiva e simpatica sfilata nel centro storico che sarà inserita tra le iniziative del “DandyDays”.

La conclusione della giornata sarà caratterizzata dalle premiazioni dei vespisti e, soprattutto, dalla presentazione degli eventi previsti nel corso del 2026 che sarà un anno di grandi festeggiamenti per il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo e per la venticinquesima edizione del VespArezzo che tornerà nella consueta data del Primo Maggio.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni in vista del 2 giugno è possibile visitare il sito www.vespaclubarezzo.it, inoltre il Vespa Club Arezzo sarà presente con un proprio stand alla Fiera Antiquaria di sabato 3 e domenica 4 maggio.

«Il VespArezzo - commenta Roberto Sestini, presidente del Vespa Club Arezzo, - è un’occasione unica per condividere una passione, stare insieme e vivere le bellezze del territorio. Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare e a condividere lo spirito di un evento che unisce generazioni e storie su due ruote».