Arezzo, 18 aprile 2025 – Sabato 19 aprile, alle 16 e alle 17,30, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea aprono le porte ai più piccoli per un pomeriggio speciale improntato al gioco e alla scoperta: arriva la Caccia alle uova nei musei civici di San Giovanni Valdarno, una divertente attività pensata per bambini e famiglie.

I giovani partecipanti saranno coinvolti in un’avventura tra arte e storia, muovendosi tra le sale dei due musei alla ricerca di uova nascoste. Tra indizi da seguire, piccoli enigmi da risolvere e sorprese da scoprire, tutti all’insegna dell’arte, i bambini vivranno un’esperienza unica che unisce curiosità e creatività.

L’iniziativa è pensata per far vivere il museo in modo interattivo e coinvolgente, trasformandolo in uno spazio di gioco, apprendimento e condivisione. Un’occasione perfetta per trascorrere un sabato pomeriggio nell’atmosfera della Pasqua, immersi nella bellezza dell’arte e della storia.

L'iniziativa è dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni e il costo per partecipare è di 3 euro. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055-9126213