Arezzo, 22 aprile 2025 – Sabato 26 aprile alle 17, nella cornice della sala La Nonziata in via Giovanni da San Giovanni a San Giovanni Valdarno, si terrà un concerto di pianoforte a favore dei progetti Avsi.

Protagonista dell’evento sarà la pianista sangiovannese Anna Massi, interprete sensibile e raffinata, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle più affascinanti pagine del repertorio classico.

L’iniziativa, dal titolo “Educazione è speranza”, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dall’assessore alla cultura Fabio Franchi, da Luca Garuglieri, delegato Avsi Firenze e da Andrea Antelli fra gli organizzatori dell’evento di sabato.

“Siamo felici di ospitare nella nostra città – dichiara l’assessore alla cultura del comune di San Giovanni Valdarno Fabio Franchi – un evento che unisce la bellezza della musica alla forza della solidarietà, a maggior ragione tenuto conto del fatto che cultura e solidarietà sono tra le vocazioni principali della nostra comunità.

Sotto questo aspetto, quindi, il concerto ‘Educazione è speranza’ rappresenta un momento prezioso e significativo: non solo per il valore artistico della performance di Anna Massi, giovane pianista di rara sensibilità e di indiscusso talento, nonché nostra concittadina, ma anche per l’obiettivo che lo accompagna.

Il concerto sarà quindi l’occasione da una parte per godere di ottima musica eseguita da una eccellente pianista, dall’altra parte per contribuire con un gesto concreto a sostenere progetti che mettono al centro l’educazione come strumento di speranza e crescita. San Giovanni Valdarno ha sempre dimostrato grande attenzione verso le iniziative solidali, non da ultimo anche con i progetti di cooperazione internazionale, e sono certo che anche in questa occasione saprà rispondere con partecipazione e generosità.

Un sincero ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale va ad Avsi per aver scelto la nostra città quale sede dell’iniziativa, e ad Anna Massi che ha messo a disposizione il proprio talento di pianista per un nobile e apprezzatissimo fine di solidarietà”.

“Siamo molto grati ad Anna, a quanti hanno pensato questo gesto e a coloro che vorranno esprimere con la loro presenza la vicinanza alle popolazioni in difficoltà di tutto il mondo”, le parole di Luca Garuglieri. “Un’occasione preziosa per far conoscere i nostri progetti in un momento particolarmente delicato per tutta la cooperazione “.

Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sonata Kochel 330 numero 10 in do maggiore e della Fantasia Kochel 397 in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart, della Sonata opera 14 numero 1 in mi maggiore di Ludwig van Beethoven, del primo libro di Images di Claude Debussy e della Sonatine opera quaranta di Maurice Ravel.

Il concerto è organizzato con finalità benefica: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Avsi, organizzazione non governativa che, dal 1972, realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. Presente in oltre 40 Paesi nel mondo con più di 350 progetti di sviluppo, AVSI opera in contesti complessi e fragili, con particolare attenzione all’educazione, alla salute, alla sicurezza alimentare, alla protezione dell’infanzia e alla ricostruzione in aree colpite da guerre o calamità.

Ogni intervento è orientato alla promozione della persona umana e alla valorizzazione delle comunità locali, secondo un approccio di sviluppo integrale. In particolare i fondi raccolti saranno destinati a distribuire cibo, beni di prima necessità e dare riparo e assistenza a migliaia di persone colpite dal terremoto in Myanmar.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per unire l’amore per la musica alla solidarietà concreta. L’ingresso al concerto è libero a donazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.