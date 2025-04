Nasce “Arezzo blu cosplay”

Arezzo, 11 aprile 2025 – Sabato 3 maggio, dalle 11 alle 23, il Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola si trasformerà in un universo parallelo fatto di colori, costumi, musica, creatività e tanta voglia di stare insieme.

Arriva la prima edizione di AREZZO BLU COSPLAY, una manifestazione unica nel suo genere che segna i 10 anni dell’Associazione Autismo Arezzo con un linguaggio giovane, divertente e aperto a tutti.

Non è solo una festa. È l’inizio di qualcosa di nuovo. Arezzo Blu Cosplay non è solo un evento, ma l’avvio di un percorso innovativo che unisce cultura pop, espressione personale e comunità. Un modo alternativo per abbattere barriere invisibili, costruire legami e lanciare un messaggio forte: ognuno ha il diritto di brillare per ciò che è.

In programma: • Gara cosplay aperta a tutti • Live music e performance dal vivo con musica dei Cartoni Animati • Incontri con fumettisti, doppiatori, illustratori • Spazio giochi, talk, attività per tutte le età • Ospiti speciali, sorprese e tanto divertimento!

Dedicato a chi ama i fumetti, ai gamer, agli appassionati di anime, a chi vive in costume e a chi sogna di farlo. Ma anche a chi è curioso, a chi vuole conoscere, a chi vuole semplicemente passare una giornata diversa in un’atmosfera leggera e accogliente.

«Dopo dieci anni di attività sul territorio, volevamo regalare ad Arezzo qualcosa di nuovo, che unisse le persone attraverso il gioco e la bellezza dell'immaginazione» – raccontano dall’Associazione Autismo Arezzo.

Questo è solo l'inizio. AREZZO BLU COSPLAY è il primo passo di un progetto più grande che vuole far dialogare mondi solo apparentemente lontani: cultura pop, arte, relazioni, impegno sociale. Un modo per scoprire che, dietro ogni maschera, c’è una storia da ascoltare.