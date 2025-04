Arriva Benedetta Rossi: a Valdichiana Village la cucina diventa un racconto di vita

Arezzo, 7 aprile 2025 – Una data da cerchiare in rosso per tutti gli amanti della cucina e del saper fare tra i fornelli: sabato 12 aprile, alle 16, Valdichiana Village di Foiano della Chiana accoglie un’ospite d’eccezione: Benedetta Rossi.

L’autrice e volto TV incontra il pubblico per condividere storie, consigli e il suo inconfondibile stile genuino. Un’occasione imperdibile per incontrare dal vivo la protagonista di “Fatto in casa da Benedetta”, il format che ha rivoluzionato il modo di vivere la cucina con semplicità, autenticità e passione.

Autrice di bestseller, volto amatissimo della TV e del web, Benedetta si racconterà al pubblico attraverso aneddoti, ricordi e curiosità: dagli inizi nell’agriturismo di famiglia fino al successo nazionale, costruito con autenticità e dedizione.

Un incontro speciale, in cui non mancheranno consigli pratici, momenti di confronto, selfie e firma copie. L’ingresso è libero e gratuito. Appuntamento a Valdichiana Village per un pomeriggio da condividere all’insegna della convivialità, dell’ispirazione e, naturalmente, dell’amore per la cucina fatta in casa.