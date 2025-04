Proiezione del documentario “Apnea. Storie rimaste in fondo al mare”

Arezzo, 9 aprile 2025 – L’11 aprile alle 21 nella sala del Giglio a Castiglion Fibocchi si terrà la proiezione gratuita del documentario Apnea, promossa dal Progetto di Accoglienza Sai di Castiglion Fibocchi, dall’Associazione Ottava Torre, da Settetorri ASD e da Oxfam Italia, col Patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi.

L’evento è dedicato al racconto delle esperienze drammatiche di chi ha affrontato il viaggio da un’Africa in crisi verso l’Europa. Le Voci del Mare Apnea presenta quattordici testimonianze di individui provenienti da contesti diversi: donne, uomini e ragazzi che hanno intrapreso un lungo e doloroso cammino.

Il documentario, diretto da Stefano Poggioni, Claudia Cataldi ed Elena Poggioni, si avvale delle animazioni di Pietro Elisei e della colonna sonora di Giovanni Magaglio, creando un’esperienza immersiva che tiene lo spettatore “in apnea”.

Ogni storia è un racconto di resilienza e determinazione, come quella di Bakari, nato schiavo in Gambia, o di Joy, che non è mai più tornata a casa dopo una corsa. Questi racconti non sono solo individuali; insieme formano un mosaico che riflette il dramma di molti, costretti a fuggire da situazioni insostenibili e a affrontare pericoli inenarrabili.

Un Progetto di Umanità Il documentario non si limita a esporre fatti; cerca di far comprendere il perché di tali scelte estreme, evidenziando l’umanità dietro le statistiche. Le interviste, realizzate su uno sfondo nero, sono intervallate da animazioni che amplificano l’impatto emotivo delle storie, mentre la musica, interamente creata con la voce umana, sottolinea la centralità dell’esperienza vissuta.

Durante l’evento, saranno presenti gli operatori del Progetto di Accoglienza Sai Questo scambio di esperienze offre un’occasione unica per approfondire temi complessi come migrazione, identità e speranza.

Presenti all’evento il vicesindaco nonché responsabile del progetto sul territorio Rachele Bruschi e l’ex vicesindaco Ernesto Ferrini che nel 2017 credette fortemente nel progetto tanto da portarlo all’attenzione dell’allora consiglio comunale che lo votò all’unanimità.