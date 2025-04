Arezzo, 23 aprile 2025 – Due giornate dedicate alle tradizioni nella primavera di Raggiolo. Il piccolo paese casentinese tornerà ad animarsi con gli appuntamenti della Festa del Gioco e della Festa di Transumanza che, promossi dalla Brigata di Raggiolo, forniranno una doppia occasione per immergersi nelle usanze antiche, per proporre attività per tutte le età e per vivere i diversi angoli di uno dei borghi più belli d’Italia.

Entrambi gli eventi sono organizzati con la collaborazione del Comune di Ortignano Raggiolo e dell’EcoMuseo del Casentino, andando a rinnovare una collaudata sinergia per promuovere occasioni all’insegna di divertimento, scoperta e valorizzazione del territorio.

La prima data sul calendario sarà domenica 18 maggio con la Festa del Gioco che, giunta alla seconda edizione, vedrà i vicoli e le piazze di Raggiolo colorarsi con l’animazione organizzata dall’associazione VIP di Firenze, con spettacoli, con giochi di movimento e da tavola, con cacce al tesoro, con laboratori creativi dedicati agli antichi mestieri, con musica dal vivo, con truccabimbi e con merenda con prodotti locali.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, sarà dalle 14.30 alle 19.00 e rappresenterà un’occasione per valorizzare il gioco come strumento di incontro, divertimento, relazioni intergenerazionali, gioia e crescita culturale e sociale, in linea con le finalità perseguite dalla Giornata Mondiale del Gioco.

Domenica 15 giugno è invece previsto un appuntamento tradizionale e partecipato quale la Festa di Transumanza che rinnoverà l’occasione per valorizzare e tramandare l’antica pratica della migrazione stagionale delle greggi tra la montagna e il mare che per secoli ha caratterizzato la vita del borgo di Raggiolo.

La giornata sarà scandita da un ricco programma per coinvolgere tutta la famiglia, a partire dalla mattina con l’allestimento del mercatino con prodotti tipici delle aziende del territorio, con il pranzo con specialità della tradizione e con l’apertura delle visite del centro di documentazione dell’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza, poi saranno previsti laboratori, cortei storici con i Cavalcanti della Tradizione, animali da fattoria e spettacoli per i più piccoli.

L’intera giornata sarà contraddistinta da un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, in cui la cultura e le tradizioni di Raggiolo verranno valorizzate per offrire a residenti e visitatori l’opportunità di riscoprire le radici di un territorio ricco di storie che vengono tutelate e trasmesse alle giovani generazioni.