Turismo: per i ponti di primavera il 15% degli aretini è in partenza

Arezzo, 23 aprile 2025 – Non mancano gli italiani che, sfidando l’abbassamento delle temperature e il probabile maltempo, si apprestano a trascorrere il ponte del 25 aprile o quello del 1° maggio fuori casa.

Secondo le stime Federconsumatori, il 16,2% degli italiani partirà per almeno 2 giorni in occasione dei ponti di primavera. Chi sceglierà di approfittare di questi weekend lunghi dovrà fare i conti, però, con prezzi mediamente più elevati rispetto agli altri periodi dell’anno (lontani da festività o periodi ad alta richiesta).

IL FOCUS SULLA TOSCANA Spiega la presidente di Federconsumatori Toscana Laura Grandi: “Per chi resterà in città, non mancano le opportunità per trascorrere il tempo libero in modo piacevole e stimolante. Si potrà approfittare di tour guidati in bicicletta, visitare musei, parchi urbani o partecipare ad attività culturali e ricreative.

Ma quanti sono i fiorentini che resteranno in città? Le stime dell’Osservatorio ci dicono che i Ponti saranno un lusso anche per i cittadini della città gigliata: il 18% dei residenti si sposterà fuori i confini del comune. Di questo 18%, il 71% rimarrà in Toscana. I prezzi per andare in vacanza sono proibitivi e le famiglie preferiscono risparmiare per poter fare le vacanze estive”.

Le previsioni di partenza per i ponti per le famiglie Toscane nel nostro territorio: Firenze e provincia previsione al 18% Siena e provincia al 17% Arezzo 15%.

Seguono Prato e Pistoia al 14% Poi Pisa e Grosseto al 13% Infine Lucca, Massa Carrara e Livorno al 12%