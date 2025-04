“Il Parco delle Occasioni”: al parco “Giuliano Giuliani” bric-à-brac e vintage nel mercato dell’usato per Casa Thevenin

Arezzo, 18 aprile 2025 – Un nuovo appuntamento per tutti gli amanti del bric-à-brac e del vintage. Si terrà domenica 27 aprile la prima edizione del “Parco delle occasioni”, mercato dell’usato allestito open-air nel parco “Giuliano Giuliani” di via Giovanni Acuto.

Una iniziativa che combina il piacere dei tanti -sempre di più- che amano curiosare ed aggirarsi tra i banchini alla ricerca di buoni affari e oggetti dimenticati ai quali dare nuova vita, alla solidarietà a favore di Casa Thevenin al fine di sostenerne le attività.

“Ci siamo preparati a questa prima edizione con tanto entusiasmo, riconoscenti e fiduciosi che ancora una volta la città dimostri la propria vicinanza a Casa Thevenin. Questa volta proponiamo una piccola Porta Portese in una nuova area verde della città, bella e funzionale.

Grazie fin d’ora a tutti coloro che vorranno farci visita – ha commentato il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri. Il mercatino resterà aperto dalle ore 10 alle ore 19, proponendo curiosità, articoli vintage, oggettistica la più varia a tutti quelli che sceglieranno di fare una passeggiata nel parco di via Acuto, dove per l’occasione saranno a disposizione anche uno stand gastronomico e giochi per bambini.