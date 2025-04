Promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio Castiglionese con l’Associazione “Città del Vino”

Arezzo, 17 aprile 2025 – All’indomani dell’adesione all’Associazione Nazionale “Città del Vino” l’amministrazione comunale prosegue il suo cammino nella valorizzazione del prelibato nettare degli dei, il vino.

Ecco che l’assessore alla Promozione e valorizzazione Prodotti del territorio, Francesca Sebastiani, insieme al sindaco Agnelli e al consigliere Paglicci Reattelli ha indetto un incontro al quale sono stati invitati le aziende agricole del territorio produttrici di vino.

La tavola rotonda è programmata per martedì 22 alle ore 18.00 presso Sala San Michele – Palazzo Comunale e verterà sulla presentazione dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, costituita a Siena nel 1987, che ha tra le sue finalità anche quella di affrontare in modo nuovo le grandi sfide odierne come globalizzazione e competitività.

Durante la serata il direttore dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, Paolo Corbini, consegnerà nelle mani del sindaco Mario Agnelli la bandiera dell’associazione. Globalizzazione e competitività sono, infatti, le grandi sfide che il mondo del vino italiano è chiamato ad affrontare con adeguati strumenti e rinnovata energia se vorrà mantenere il suo ruolo strategico sia in campo economico, sia ambientale, sociale e culturale.

Imprese e territorio dovranno, quindi, attrezzarsi per affrontare questo impegno promuovendo una sempre più stretta collaborazione tra di loro.

“Da qui la scelta di entrare nell’Associazione” – spiega l’assessore Sebastiani – “perché crediamo che l’unione faccia la forza e uniti si possa costruire una ‘rete’ che, attraverso l’Associazione, sappia consolidare il suo ruolo di interlocutore politico e istituzionale a livello locale, regionale e nazionale e che sia strumento di partecipazione e di progettazione per favorire la crescita dei territori, il loro sviluppo nel nome della sostenibilità e della solidarietà”.

Castiglion Fiorentino è un comune caratterizzato da una particolare vocazione agricola e vitivinicola che viene, anche, testimoniata dalla produzione di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica.

E nei secoli la tradizione enologica racconta lo sviluppo storico e culturale della cittadina e rappresenta, o può rappresentare, anche un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

“Auspico che l’incontro di martedì sia caratterizzato da uno scambio proficuo di informazioni affinchè si possano mettere in atto azioni a beneficio delle forze economiche e sociali, delle imprese agricole e vitivinicole, del mondo produttivo delle tipicità, dell’artigianato, del commercio, della cultura e dell’accoglienza, insomma dell’intero territorio di Castiglion Fiorentino” conclude l’assessore alla Promozione e Valorizzazione dei Prodotti del territorio.