“Leggere leggeri”, un’iniziativa a Bibbiena per la giornata mondiale del libro

Arezzo, 22 aprile 2025 – Domani 23 aprile anche Bibbiena, festeggia la Giornata Mondiale del Libro con l’iniziativa “leggere Leggeri”, un percorso itinerante di letture nel centro storico con inizio da Piazza Grande alle ore 17.00.

Francesca Nassini, Assessora alla Cultura commenta: “Per Bibbiena la lettura è diventata una pratica preziosa, a lei abbiamo dedicato tantissime iniziative prima il Festival del libro.

Con questa iniziativa vorremmo celebrare la giornata istituita a livello mondiale, ma anche portare avanti nel tempo, ovvero nel corso di tutto l’anno, iniziative che ci legano al festival e ce lo fanno vivere ogni giorno. Ringrazio nuovamente anche tutte le attività commerciali del centro storico che hanno dato la loro gentile disponibilità a ospitare le varie tappe di lettura”.

L’iniziativa bibbienese è promossa dal Comune di Bibbiena, da Biblioteca Giovannini e da Nata Teatro i cui attori saranno impegnati nelle varie letture itineranti. In Piazza Grande alle 17.00 si inizia dalle Logge dei Tarlati con “Lezioni americane” di Italo Calvino lette da Livio Valenti. Nel contesto di Enigma Pub saranno lette pagine di “Bar Mario” di Christian Bigiarini letto da Livio valenti.

Da Art Gallery “Blonde” di Joyce Carol Oates con Alessandra Aricò. Da Abbigliamento Brami “300 novelle” di Francesco Sacchetti letto da Iacopo Dicembrini. Da Raggioli Store “Chiedi alla polvere” di John Fante con Lorenzo Bachini. All’Edicola di Piazzolina “Il Conte di Montecristo” di A. Dumas letto da Alessandra Bracciali. Da Dispensa Donati, “Felicità” di Trilussa con Livio Valenti.

Si chiude con Blaze Shop “Non mi ricordo niente” di Nora Ephron letto da Alessandra Aricò. Alle ore 21.00 le letture itineranti entreranno come uno spettacolo unico sul palco del Teatro Dovizi. Nassini conclude: “Camminare e leggere, leggere e ascoltare in un percorso di grande bellezza e profondità che stiamo cercando di sostenere ampiamente in tanti modi.

La stessa riorganizzazione della Biblioteca comunale, con l’introduzione di nuove opportunità, la nascita dei club del libro adulti e bambini, l’ampliamento delle sezioni e le attività collaterali, portano la comunità di Bibbiena a porsi davanti alla lettura come un momento di grande valore per la vita stessa del territorio. Ringrazio Nata e gli attori per la professionalità e per il modo in cui hanno organizzato questa bellissima camminata per le lastre del centro storico, con le scelte dei brami, la bravura della loro capacità scenica e il coinvolgimento delle persone”.

Ogni anno il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, nata per valorizzare l’importanza della lettura come elemento di creatività e crescita personale e collettiva. Per gli adulti il libro diventa un mezzo di conoscenza del mondo e del proprio essere interiore, ma per i bimbi, anche molto piccoli, è addirittura fondamentale per il loro sviluppo.