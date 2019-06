Arezzo 28 giugni 2019 - Un fine settimana intensissimo questo del 28, 29 e 30 giugno. Tantissimi gli appuntamenti in città e provincia. Ecco dove andare.

LA NOTTE DI BALDOVINO

Venerdì e sabato a Monte San Savino. Venerdì 28 alle 20 cena in onore del Conte Baldovino nella ruga maestra del paese, alle 21.30 balli rinascimentali e battaglie a cura dell’Associazione Scannagallo, alle 22 finale Caccia di Monte. Sabato 29 alle 17 apertura del mercato rinascimentale, alle 18 inizio Allegrezze in onore del Conte Baldovino, alle 19 finale Caccia di Monte ed esibizione Gruppo Scannagallo e Sbandieratori di Arezzo, alle 20 nel Chiostro del Palazzo Comunale sfida culinaria, alle 22 corteggio storico per l’investitura del Conte Baldovino, alle 22.30 Lux Arcana presenta lo spettacolo Belfagor, seguirà premiazione del quartiere vincitore del palio.

COTTON BEAT AL CIRCOLO AURORA

Dopo una stagione piena di eventi culturali, 110 giorni di programmazione, 180 musicisti sul palco e circa 2500 spettatori, venerdì 28 giugno si conclude InternoAurora 2018/19 con lo spettacolo Musica, Parole & Poesia della band aretina Cotton Beat. La band nasce da un’idea di Paolo Basco per contaminare e fondere in un unico evento musica , parole e poesia, per aprire un dialogo con il pubblico, sul filo delle emozioni. Il concerto sarà presentato da Rossana Bonan, la lettura delle poesie sarà di Francesca Bacci. La band è composta da Benedetta Meschini (frontwoman ), Paolo Basco (chitarre,voce), Antonio Commisso (basso), Fabrizio Migliorini (percussionivoce), Massimiliano Massacesi (pianotastiere), Mauro Bertocci (drummer).

VILLAGGIO ROCK A CASTIGLION FIORENTINO

Venerdì 28 giugno al Villaggio del Giovane di Castiglion Fiorentino Meganoidi in concerto. I Meganoidi nascono a Genova tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998. Dagli esordi nei centri sociali genovesi, in cui propongono il primo EP Supereroi VS Municipale, finalmente nel 2000 autoproducono e registrano il primo album, Into the Darkness. Into the Moda. Da lì un viaggio senza fine, costellato di album di successo e tour incessanti, e una continua ricerca stilistica che gli ha consentito di mettersi in discussione ogni volta e raggiungere risultati importanti. Il percorso musicale della band ha raggiunto l’apice lo scorso anno con Delirio Experience, disco che ha siglato i venti anni di attività della band e che ha nuovamente presentato un’inedita sfaccettatura della band, tesa verso una scrittura diretta e dirompente.

A TAVOLA CON LE SAGRE Per tutto il fine settimana sagra della bistecca a SESTINO. Festa a TEGOLETO al vecchio campo sportivo del paese la tradizionale: tutte le sere specialità locali nello stand gastronomico (dalle 19.30), briscola, ballo liscio con orchestra e per i più giovani luna park. Venerdì balli caraibici con Salsa Academy, sabato orchestra Allegria, domenica alle 18.45 dimostrazione di agility dog in collaborazione con Bye Dog e Gli Amici di Argo e la sera ballo con l’orchestra Max Boys. Festa paesana a RUSCELLO con i piatti tipici aretini oltre a pizza e birra. Per i più grandi, dopo cena balli liscio con l’accompagnamento delle orchestre e per i più piccoli un’area divertimento. Sabato alle 16 memorial “Mario Severi” (gara ciclistica amatoriale aperta a tutti i tesserati) e domenica alle 17 Trofeo Sestini (gara podistica internazionale, valida per il grand prix. FESTA A SAN POLO nel parco del Petriolo, è una festa paesana dove è possibile gustare i piatti della cucina casalinga aretina e toscana. Nel dopo cena appuntamenti musicali con le migliori orchestre tutte le sere da venerdì a domenica. SAGRA DEL CROSTINO A PRATANTICO: tutte le sere cena con i piatti tipici della tradizione locale e balli con le orchestre di liscio. FESTA DELLA PIZZA alla Nave di Castiglion Fiorentino, birre aritginali e ballo liscio con le orchestre e per i più piccoli un parco giochi. Stand gastronomici dalle 19 e ballo dalle 21: venerdì musica con Annesa Banda, sabato l’orchestra Annalisa e i Baia Blu, domenica con l’orchestra Valerio e Laura. SAGRA DELLA NANA A CORSALONE nella palestra comunale: venerdì 28 giugno dalle 21a mezzanotte musica anni ’90 con ballo in pista all’aperto, poi discoteca all'aperto con dj Comakema. Sabato dalle 21 alle 22 spettacolo per bambini con Mago Merletto, poi esibizione delle scuole di ballo Two Pas Dance - La Danzeria - Tuttifrutti e festa latina.

“LE BACCANTI” AL TEATRO DOVIZI La riscrittura, fedele e originale, de “Le Baccanti” di Euripide in scena il 28, 29 e 30 giugno alle 21,30 al Teatro Dovizi di Bibbiena a conclusione del percorso formativo ideato da Alessandra Aricò con Nata Teatro sul tema del mito. Due gli argomenti scelti nella narrazione e nelle sue molteplici versioni: l’amore e il teatro, rappresentati da quattro coppie celeberrime e dalla divinità tutelare della scena, Dioniso; tutte storie e personaggi intimamente connessi gli uni agli altri. Infine la regista ha optato per una riscrittura breve, sobria ed essenziale che possa entrare in contatto con un pubblico contemporaneo. In scena i partecipanti al laboratorio annuale della Scuola di Teatro Nata

TEATRO MONTEVARCHI Montevarchi estate dà appuntamento al teatro sotto le stelle per venerdì 28 giugno alle 21.30 in Piazza Varchi con “Un cappello pieno di bugie”, commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini ambientata nella Firenze degli anni ’50. In scena la Compagnia teatrale amatoriale ‘N’Icche Posso’, piccola realtà montevarchina che da oltre trent’anni ormai mette in scena commedie in vernacolo fiorentino. ù

GIORNATA DEL RIFUGIATO AL PIONTA

Accoglienza, pratica di Democrazia. È questo il tema dell’evento che il prossimo venerdì 28 giugno l’associazione culturale del Bangladesh organizza nei locali del C.A.S. Pionta di Arezzo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con MeDu (Medici per i diritti umani) e ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), nasce dalla volontà di celebrare, anche ad Arezzo, la Giornata Internazionale del Rifugiato, accendendo i riflettori sul tema dell’accoglienza dei migranti, una questione di grande attualità, nonostante la diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane. Alle 19 una tavola rotonda accenderà il dibattito sull’accoglienza in Italia dopo la “chiusura dei porti” e il Decreto Sicurezza attuato dal Ministro Matteo Salvini; ad animare il confronto saranno l’Avv. Eugenio Alfano, Responsabile ASGI per la sezione Toscana, il Dott. Marco Alesini, medico di MeDu per la sezione di Firenze e Tito Anisuzzaman, Presidente dell’Associazione Culturale del Bangladesh. Ci sarà la testimonianza degli ospiti del progetto e la proiezione di un documentario sulle attività dell’Associazione in questi ultimi cinque anni di lavoro a fianco dei richiedenti asilo. A seguire sarà servita un'apericena multietnica, a offerta minima di € 10, al fine di costituire un fondo per le emergenze sanitarie in favore dei Richiedenti Asilo presenti sul territorio.

YOGA AL MAEC

Il 28 giugno 2019 alle 18,30 sarà possibile partecipare ad una sessione di yoga al tramonto al patrco arecheologico del Sodo a Cortona dal titolo “Contempla medita il bello, ovunque!” con lo specialista Gabriele Chi. Salute e storia a braccetto. Parte venerdì 21 giugno il pacchetto di iniziative “Benessere e archeologia” che rientrano nel programma “100 ore di eventi al Maec Parco”.

EDEN VIAGGIO IN ITALIA REGISTA MENOCCHIO

Nuovo appuntamento con “Viaggio in Italia” la rassegna dedicata al cinema italiano promossa dalla Fondazione Arezzo Intour, sezione Arezzo Cinema curata da Marco Compiani. Venerdì 28 giugno alle 21.15 il Cinema Eden presenterà “Menocchio” del regista Alberto Fasulo, che sarà ospite della serata. La proiezione si svolgerà sotto le stelle, nell’Arena all’aperto del cinema. La storia si svolge nell’Italia di fine 1500 ma offre innumerevoli spunti di riflessione sull’attualità. La Chiesa Cattolica Romana, sentendosi minacciata nella sua egemonia dalla Riforma Protestante, sferra la prima sistematica guerra ideologica di uno Stato per il controllo totale delle coscienze. Il nuovo confessionale, disegnato proprio in questi anni, si trasforma da luogo di consolazione delle anime a tribunale della mente. Ascoltare, spiare e denunciare il prossimo diventano pratiche obbligatorie, pena: la scomunica, il carcere o il rogo. Menocchio, vecchio, cocciuto mugnaio autodidatta di un piccolo villaggio sperduto fra i monti del Friuli, decide di ribellarsi. Ricercato per eresia, non dà ascolto alle suppliche di amici e famigliari e invece di fuggire o patteggiare, affronta il processo. Non è solo stanco di soprusi, abusi, tasse, ingiustizie. In quanto uomo, Menocchio è genuinamente convinto di essere uguale ai vescovi, agli inquisitori e persino al Papa, tanto che nel suo intimo spera, sente e crede di poterli riconvertire a un ideale di povertà e amore. “Viaggio in Italia” è curato da Marco Compiani, critico cinematografico (Spietati, Point Blank, Nocturno) e presidente dell’Associazione Doppio Sogno. Media partner la rivista specializzata Point Blank. La rassegna è in collaborazione con Cinema Eden Arezzo, Officine della Cultura e associazione Doppio Sogno. Sponsor Vieri Dischi e B&B Antiche Mura.

FESTIVAL DIFFUSIONI

Venerdì 28 giugno a Loro Ciuffenna la compagnia KanterStrasse presenta uno degli ultimi lavori: “Ubu Re, Ubu Chi?” tratto dalla trilogia di Padre Ubu del drammaturgo francese Alfred Jarry. Uno spettacolo pensato per adulti e bambini, un testo attuale su potere, ricchezza e ingordigia che porta a consumare e a consumarsi sempre troppo velocemente. Sabato 29 giugno sempre a Loro Ciuffenna dalle 19 con Officina Klee e Fotosintesi Lab, spettacolo di Enzo Moretto frontman di A Toys Orchestra, rock band campana nel cortile del Museo Venturino Venturi. E alle 21,30 verrà presentato in anteprima nazionale l’ultimo lavoro di Roberto Castello (Aldes), uno dei più grandi coreografi italiani, “Mbira nessuno è migliore”, due danzatrici, due musicisti e un regista che tra musica, danza e parola narrano il rapporto fra la nostra cultura e quella africana.

LIBERA ACCADEMIA DEL TEATRO AL PIETRO ARETINO E A CASTELSECCO

La conclusione dei saggi di teatro della Libera Accademia del teatro “Sediamoci a teatro” sarà affidata alla “Lisistrata” di Aristofane che, curata da Amina Kovacevich, andrà in scena alle 19 di domenica 30 giugno nell’area di San Cornelio, aprendo la rassegna di spettacoli estivi di Castelsecco: la leziosa e divertente commedia affronterà tematiche adatte ad un pubblico adulto e si svolgerà in un contesto particolarmente suggestivo all’aperto e al tramonto. Intanto venerdì 28 giugno, la rassegna tornerà al teatro “Pietro Aretino” con il musical “Alice” ispirato al romanzo fantastico di Lewis Carroll e con lo spettacolo “Dentro e fuori di me” che porrà giovani attori a confronto con le emozioni. «Con questi sette spettacoli - chiosa Amina Kovacevich, presidente della Libera Accademia del Teatro, - chiudiamo un intenso anno di lezioni e diamo appuntamento a settembre per nuovi e vecchi allievi-attori».

FRATERNITA APERTA DI SERA

Apertura straordinaria e gratuita del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande venerdì 28 giugno dalle 20 alle 23 per consentire una visita guidata al nuovo allestimento del museo e al testamento olografo di Giorgio Vasari scritto il 25 maggio 1568 ed esposto nel Palazzo, nel quale si nomina la Fraternita dei Laici quale sua erede universale. nIl rettore Pier Luigi Rossi accompagnerà tutti i visitatori nel Palazzo e illustrerà il contenuto del testamento.

CHIMERA COMIX

Sabato apre Chimera Comix al Prato e alla Fortezza di Arezzo, la fiera del gioco e del fumetto con games, giochi da tavolo, cosplay, eventi fantasy organizzato dall’Associazione Mystara con la Fondazione Arezzo Intour e la Cna di Arezzo. Ci saranno l’area comics dove fumettisti, editori e autori indipendenti possono mettere in mostra i loro lavori e dove saranno organizzati contest a tema per gli illustratori. Giochi di carte collezionabili, giochi da tavolo, Dungeons & Dragons, wargames, verrà messo in mostra Thanos costruito da Prizmatec Cosplay e in alcuni momenti della due giorni sarà possibile osservarlo in azione così come sarà possibile scoprire un'armatura che raffigura un ultramarine del gioco di ruolo da tavolo con miniature Warhammer 40.000. Immancabili le console PS4 e le postazioni Gaming PC, con tornei a premi dedicati a Fortnite, Fifa 19, League Of Legends. Spazio anche a "Chimera Comix Bricks" con un’esposizione di opere realizzate in mattoncini a cura dell'associazione Brickpatici, possibilità di gioco libero da 0 a 99 anni. Nell’area dedicata ai Live War Games, sfide nel Paintball, nell’Archery Games, nel Softair e nel Lasertag. Si si potrà giocare con tornei d'arme e avventure fantasy. Spazio anche al genere Horror con un’area che si ispira ai classici “Vicoli della Paura”.Gli amanti del Cosplay potranno sfidarsi in una doppia gara: la prima è in programma sabato 29 alle 16 e domenica alle 15:30 . Concerti sabato alle 22 con i Gem Boy, 25 anni di carriera, oltre 2mila concerti, 18 album pubblicati, 4.623.079 di visualizzazioni su YouTube, più di 300mila fan su Facebook e domenica il gran finale è affidato ai PanPers che presentano lo spettacolo "Non Facciamo Tardi”. Il Chimera Comix dedicherà uno spazio speciale a Star wars, la celeberrima saga ideata da george lucas, al mondo magico di harry potter, marvel, the walking dead, vikings e game of thrones. durante la due giorni sarà parcheggiata in fiera una replica della delorean di "doc" brown del film "ritorno al futuro", messa a disposizione da deloreanxeventi. il nuovo gruppo astrofili proporrà proiezioni nel planetario e sarà presentato al pubblico un modello del razzo "saturno 5" (quello che ha portato gli astronauti della missione apollo 11 sulla luna). orario: sabato 29 giugno dalle 11 alle 24, domenica 30 giugno dalle 10 alle 21.30.

RY-PARTY E SERATA GAETANO

Sabato 29 giugno dalle 10 alle 21 Ri-Party Pionta di Arezzo. Dalle 10 alle 12 eco-passeggiata destinata ad adulti e bambini all’interno dell’area, per ripulirla dai rifiuti abbandonati. Ritrovo presso il chiosco esterno di Arezzo Factory. Dalle 10 Tai Chi Chuan, dalle 11 Ata Yoga e meditazione. Dalle 10,30 alle 12,30 Pionta football club con torneo di calcio a 5, ritrovo alle 10 presso il campo da calcio del parco. Dalle 12,30 alle 14,30 picnic all’aperto a cura di Osteria delle Logge del Grano. Solo su prenotazione entro mercoledì 26 giugno allo 057520646. Alle 14 va in scena il Rasenna Brass Quintet, le migliori colonne sonore, brani classici e moderni arrangiati dal quintetto di ottoni. Dalle 15,30 alle 17,30 spettacolo archeologico-teatrale sugli antichi ruderi del duomo vecchio di Arezzo, dove la storia della città incrocerà strane apparizioni di personaggi del passato. Dalle 18,30 alle 21 la festa del Pionta si concluderà con il progetto vincitore del contest Suono Dunque Sono 2019 e con le note della Rino Gaetano Band, progetto musicale nato nel 1999 da un’idea di Anna e Alessandro Gaetano per ripercorrere la carriera del cantautore.

ANTONELLA RUGGIERO A CORTONA

Saranno le “Cattedrali” di Antonella Ruggiero, la voce irraggiungibile dei “primi” Maria Bazar ad aprire il festival di musica sacra a Cortona sabato 29 giugno alle 21 nella chiesa di San Domenico. La cantante sarà accompagnata all’organo da Fausto Caporali e dal coro Musicanova diretto da Fabrizio Barchi. Un concerto a ingresso gratuito. La Ruggiero per questo concept album diventato concerto affronta brani del passato come l’Ave Maria di Gounod e il Panis Angelicus di Frank (“Sacrarmonia” 2001), musica per lei inedita, come l’Ave Maria di Franz Biebl e Ave Maris Stella di Mark Thomas, entrambi compositori del ‘900. Non poteva mancare l’Ave Maria di De Andrè, idealmente dedicato da Antonella a tutte le donne vittime di abusi e ingiustizia nel loro cammino verso la speranza ed una vita diversa.

FESTIVAL DI MUSICA SACRA A CORTONA

Il Festival di musica sacra a Cortona prosegue domenica 30 giugno con la Messa inaugurale che verrà celebrata all’eremo delle Celle e sarà animata dalla corale Zefferini. Al termine sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata a Vito Garzi, uno dei fondatori dell’associazione culturale Cortona cristiana e fedele e fotografo che ha lavorato a tutte le edizioni del Festival fin dal suo inizio e curata dal Fotoclub Etruria. E la sera alle 21 al teatro Signorelli concerto di Enrico Pieranunzi e Simona Severini “Da Bach a Ellington”. Il 1 luglio concerto nella chiesa di San Filippo con il soprano Eleonora Contucci e all’organo Antonio Di Marco. Martedì 2 luglio al santuario di Santa Margherita concerto gospel Hai Holy Queen. Mercoledì 3 luglio in Santa Maria Nuova, Daniele di Bonaventura rileggerà lo Stabat Mater con Franco Radicchia e il coro Armonioso incanto. Giovedì 4 luglio International Young Artists Project diretto da Pawel Gorajski con il Gloria di Vivaldi alle 21 in Cattedrale. Il 5 luglio in San Domenico alle 21 “Aquerò” oratorio sacro per narratori, coro e ensemble. E il 6 la Notte sacra con il concerto diretto dal maestro Frisina, Giovanni Caccamo in piazza del Comune e l’alba all’eremo delle celle con musica alle 5 di mattina.

VIBRAZIONI ALL’OUTLET

Le Vibrazioni in concerto all’Outlet Valdichiana con il nuovo singolo “L’amore mi fa male”, l’ultimo album “V” e i loro successi con negozi aperti fino alle 23,30. Dopo aver festeggiato al Forum di Assago di Milano i 20 anni di carriera, sono appena usciti con il singolo dell’estate, “L’amore mi fa male”, ritmo incalzante, rock e sonorità latine, il mix giusto per conquistare le classifiche. Sabato 29 giugno dalle 21 ingresso libero, musica, shopping e divertimento”.

ROCK A CASTIGLION FIORENTINO

Sabato 29 giugno 2019 al Villaggio del Giovane di Castiglion Fiorentino, per il Villaggio Rock Festival, Miguel Y La Muerte in concerto. Il duo elettroacustico Miguel Y La Muerte è un progetto nato in una notte buia e tempestosa nella primavera 2012 dalla collaborazione di Marco Fedele (Ashes & Reflection, The Wall, Jesus Christ Superstar) e Mike Langston Serafini (Mike Langston, Cotton Bales, Aqaba). Da una forte tradizione Blues e Rock questo duo propone brani propri dalle sonorità Country e Tex- Mex che ben si sposano con le influenze Prog Rock, Soul e Funk.

IPAZIA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI AREZZO “Donne dell’Antichità nell’Anfiteatro Romano di Arezzo: Ipazia e Aspasia” è la nuova rassegna teatrale estiva, con visite guidate, incontri e presentazioni con Polo Museale della Toscana e il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo Gaio Cilnio Mecenate, il Rotary Club Arezzo Est, la Compagnia Teatrale Archeosofica e Munus. La rassegna prevede sabato 29 giugno alle 21.30 lo spettacolo “Ipazia muore male” dedicato all’affascinante e bellissima matematica-filosofa del V secolo d.C., crudelmente assassinata dall’intolleranza religiosa, nel clima del “fine Impero Romano”, “Ipazia muore male”, scritto e diretto da Alessandro Bandecchi, diventa il simbolo da abbattere con la massima ed esemplare crudeltà nella prima sanguinosa “crociata” in difesa della tradizione. Tutti i personaggi dello spettacolo rivivono in scena attraverso le parole delle fonti originali dei più grandi autori del passato: Socrate Scolastico, Damascio, Filostorgio, Giovanni Malala, Sinesio di Cirene, Giovanni di Nikiu, Lessico di Suida, abilmente composte insieme ai testi contemporanei e ai contributi del fondamentale saggio di Silvia Ronchey su Ipazia e alle preziose ricerche di Luciano Canfora e Umberto Eco.

PALIO VITTORIA AD ANGHIARI

Palio della Vittoria ad Anghiari sabato 29 giugno a celebrazione della Battaglia di Anghiari che fu combattuta nel 1440 e che fu resa celebre da Leonardo Da Vinci. La giornata di sabato 29 giugno si aprirà alle 18 con la rievocazione storica e con la sfilata in Piazza Baldaccio dei Sindaci e dei gruppi storici dei comuni partecipanti e vivrà il momento più atteso al calar del sole con l’inizio della corsa in salita (1440 metri dalla Cappella della Vittoria situata nella pianura che lega Anghiari e Sansepolcro fino a Piazza Baldaccio) e che assegnerà al Comune vincitore l’ambito palio. Ci sarà la consegna della borsa di studio del concorso per ragazzi “Racconto il mio Palio” realizzato in collaborazione con Banca di Anghiari e Stia e con l’Istituto Comprensivo di Anghiari. Il Palio dell’edizione 2019 è stato disegnato dall’artista anghiarese Carlo Rossi. Sempre sabato 29 giugno, giorno del Palio della Vittoria, con la rievocazione storica, con la gara e con la “Cena sulle antiche mura” (alla quale prenotando tutti possono partecipare). La celebrazione proseguirà anche domenica con un consiglio comunale straordinario in cui verrà donata al Comune di Anghiari e al Museo della Battaglia e di Anghiari dai signori Loïc Malle e Michelle Gautier-Lacroix (francesi di origini, ma da trenta anni “anghiaresi di adozione”) una importante opera a stampa realizzata da Gerard Edelinck raffigurante l’episodio dello stendardo dalla Battaglia di Anghiari. Parteciperà anche il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani.

LA NOTTE BIANCA DEL CARNEVALE A FOIANO

E’ ormai un cult dell’estate il carnevale sotto le stelle a Foiano. Sabato 29 giugno grande festa per animare il paese, evento“plastic free” con materiali biodegradabili e un bicchiere personalizzato del Carnevale riutilizzabile e da collezione. L’edizione estiva del carnevale di Foiano si aprirà con la presentazione dei risultati della prima edizione del progetto e dei lavori del “carnevale a scuola” per tramandare l'arte centenaria della cartapesta. Dalle 16.30 nelle vie del borgo sfileranno, oltre ai giganti di cartapesta dei quattro cantieri del carnevale più antico d’Italia, anche le mascherate, oltre a spettacoli a cura di Dam Danza. Immancabili i flash mob con gli schiuma party. Per i più piccoli aree di giochi acquatici e non solo, tutto gratuito. La serata si concluderà a tarda notte con l’esibizione nel palco centrale dei “Dj’s for children” con musica e giochi di luce, oltre a sorprese scenografiche. Non mancherà la parte gastronomica con la cena promossa dai cantieri con piatti tipici del territorio a km 0, il tutto animato dai ritmi della Salsa Academy. Parte del ricavato delle attività della serata andrà come sempre a sostegno delle scuole elementari e medie di Foiano della Chiana.

SILENT TRASH PARTY AL PARCHEGGIO MECENATE

Silent Trash Plus sabato 29 giugno dalle 23 nel parcheggio Mecenate ad Arezzo, 400 cuffie per ballare con tre canali di musica diversi. Il “disagio” sonoro dei trash party sarà così diviso: “Valle trash” di Nord Sud Ovest Trash, orrore classico e randomizzazione brutta from Valdarno. “Power trash” con la musica di tutti i trash party realizzati finora. “Caricoooooo” mixaggi inadeguati a bomba di Radio Divano. “Comix trash” in collaborazione con ChimeraComix, cartoon, feticci nerd, japanese and korean pop. In consolle Johnny Garonzo l’illusionista sonoro, Juanita Figueira il silenzio dell’innocente, Tenendo l’orsetto. Prevendite che daranno diritto alla cuffia radio personale 5 euro da MENGO 2.0 (Via Alfieri, zona Tortaia), Sottopiazza (Piazza San Francesco), Emilio Cafè (Piazza Sant’Agostino), Games Academy Arezzo (via Guadagnoli)

LA BATTAGLIA DI CETICA

Sabato e domenica commemorazione della battaglia di Cetica nel 75° anniversario. Escursione all’Uomo di Sasso e storie partigiane con ritrovo alle 9,30 alle scale mobili di Bibbiena o alle 10 all’Ecomuseo di Cetica. Domenica alle 10 nella chiesa di Sant’Angelo commemorazione dei caduti con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Poppi, testimonianze dei partigiani e incontri con gli studenti e “lezione” di Ivo Biagianti storico della resistenza.

MERCATINO DEI RAGAZZI DEL CALCIT

Torna in Piazza S.Jacopo domenica 30 giugni ad Arezzo il Mercatino dei ragazzi del Calcit che da lì mosse i suoi primi passi nel 1978 da un’idea di Franco Palazzini, una avventura che ha caratterizzato la storia degli ultimi 40 anni della nostra città. Il mercatino di domenica non sarà solo un’ occasione di raccolta fondi ma anche quella di dare continuità all’impegno attraverso il ricordo delle tante persone che con entusiasmo ed amore per la nostra città hanno contribuito alla crescita della sanità pubblica aretina. “Aspettiamo con piacere la visita di tutte le persone, ragazzi e ragazze che sono stati protagonisti delle prime edizioni del mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo” dicono gli organizzatori. Per tutto il giorno punto ristoro a cura del gruppo “Cinghialai per il Calcit” con i loro caratteristici prodotti (per l’occasione a pranzo pasta al forno) e la pesca gigante che torna all’angolo della Banca Mps. Ci sarà anche la Fraternita dei Laici con i suoisucchi di mela. Alle 17 sfilata a cura degli allievi del corso di cucito Arti e Mestieri dell’ associazione Donne insieme (con materiali e tessuti di recupero). In piazza ombrelloni per attenuare gli effetti del caldo, granita del Calcit e musica . Il ricavato della giornata sarà destinato al servizio di cure domiciliari oncologiche- servizio Scudo.

PERCORSO SERALE DAL SACRO AL PROFANO

Un percorso tra arte, storia e curiosità su Arezzo con l'associazione culturale Liria domenica 30 giugno alle 21 e una guida d'eccezione, la storica dell'arte Liletta Fornasari. Un viaggio tra sacro e profano aperto a tutti che partirà da piazza della Badia e che porterà dentro la città. Liria è l’associazione giovanile culturale più grande della Provincia di Arezzo, presieduta da Luca Galastri, e promuove iniziative a carattere artistico e culturale per far conoscere i tesori e le bellezze del territorio.

TERRE D’AREZZO MUSIC FESTIVAL

Il festival Terre d’Arezzo comincia domenica nella Chiesa del Sacro Cuore di Piazza Giotto alle 17,30 con Arezzo Organ Festival e il concerto di Michele Santi, tromba barocca e cornetta storica, ed Enrico Zanovello, organo. Ingresso libero

I GIORNI DEL VINO

Domenica per “I giorni del vino” dalle 15 alle 19 aprono le cantine Ornina di Castel Focognano e I Vicini a Pietraia di Cortona.

MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO

A spasso tra i mercatini dell’antiquariato a Montevarchi con il mercato della Via dei musei, Cortona in Piazza Signorelli e a Sansepolcro conta Domenica del tarlo.

VALDARNO PIANO FESTIVAL

Concerto del violino e pianoforte piazza Moncioni a Montevarchi alle 21,15 con Joaquin Palomares al violino e Andrea Rucli al pianoforte che eseguiranno musiche di Turina, Granados, De Falla e Non.

BIENNALE A CIVITELLA

“Arte moderna per un paese antico”. Presentata la XXII Biennale di Scultura “(S)oggettivamente” aperta a Civitella. L’esposizione sarà aperta e fino al 21 luglio