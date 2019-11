Arezzo, 6 novembre 2019 - Continua la programmazione di “Voglio la Luna”, la rassegna che è stata organizzata da Nata Teatro presso il Cinema Nuovo di Capolona. Domenica prossima 10 novembre alle ore 17:30 va in scena “SUPEREROI DA COMMEDIA”, un divertentissimo spettacolo di burattini in baracca di e con Lorenzo Palmieri, prodotto dalla Compagnia Lagrù.

La vita nella città di Puppet City scorre tranquilla fino a quando non irrompe in scena un nuovo super cattivo che vuole distruggerla.

Un occhio bendato, un cappello a cilindro e una giacca viola sono gli unici segni di riconoscimento. Nessuno sa chi sia, per questo è stato soprannominato Mister X. Il Sindaco Crunch chiama a raccolta tutti i supereroi che però in men che non si dica vengono sconfitti dalle straordinarie abilità di Mister X.

Chi riuscirà ora a salvare il mondo da questa terribile minaccia? L’ultima possibilità è affidarsi ad un gruppo strampalato di burattini mascherati dalle capacità

discutibili: Arlecchino “Burattino Invisibile…ma non troppo”, Sandrone “Puzzette Soporifere”, Rugantino “Bastonatore Folle” e Mengone “Testa di Ferro”. Riusciranno a sconfiggere il terribile nemico e ha riportare la pace nel mondo dei burattini? Lo spettacolo trae spunto dalla ricca letteratura supereroistica e ne ribalta le caratteristiche in chiave comica. I superpoteri dei burattini infatti non sono efficaci come quelli dei supereroi da

fumetto, anzi, causano disastri a non finire. Il ritmo frenetico accompagna l’azione tra gag e situazioni assurde in un vortice continuo di risate.

Voglio la Luna è uno spettacolo a cura della compagnia NATA TEATRO, per Informazioni e prenotazioni 3791425201

Ingresso spettacoli 6,00 euro. La rassegna si svolge grazie al sostegno di Comune di Capolona, Comune di Subbiano, Rete Teatrale Aretina, Residenze

Artistiche Toscane - RAT -, Regione Toscana, Mibact.