Vini d’autore Terre d’Italia, al via l’VIII edizione

Lido di Camaiore (Lucca), 20 maggio 2022 – Per gli amanti del nettare di Bacco, il momento tanto atteso è arrivato. Dopo due anni di forzato stop causato dall'emergenza Covid, la redazione di L'acquaBuona si prepara a portare in scena l'VIII edizione di Vini d'Autore-Terre d'Italia, evento degustazione dedicato ad alcune tra le più intriganti realtà vitivinicole del Bel Paese, cantine portavoce di una produzione di eccellenza e di un made in Italy di altissima qualità.

Partecipando a Vini d'Autore - Terre d'Italia, che si terrà a Lido di Camaiore, si potranno incontrare 80 vignaioli ed assaggiare oltre 400 etichette tra bollicine, bianchi, rossi e rosati, a dimostrazione di una produzione nazionale ricca e variegata, composta da referenze ottenute da vitigni autoctoni e internazionali, allevati in terreni dalla diversa composizione e con climi spesso molto diversi tra loro, influenzati dal mare, dalle colline o dalle montagne. Vivere Terre d'Italia sarà come prendere parte a un avventuroso tour enologico dal nord al sud del Paese, assaggiando denominazioni già note e scoprendo alcune meno famose ma altrettanto imperdibili.

Teatro di rappresentazione sarà l'Hotel Una Esperienze Versilia Lido di Lido di Camaiore, a pochi passi dal mare, che con i suoi ampi spazi interni, dove si troveranno i banchi di assaggio, ed i suoi accoglienti spazi esterni, offrirà ai visitatori una location senza uguali composta da aree perfette per degustare al meglio e aree ideali per godere di qualche attimo di relax tra un calice e l'altro. La manifestazione è ideata ed organizzata dal gruppo che dal 1999 dà forma e sostanza alla testata enogastronomica on line L'AcquaBuona (www.acquabuona.it). specializzata nell'informazione e nell'approfondimento su enogastronomia e agroalimentare di qualità. Un gruppo che è anche ideatore ed organizzatore, da quattordici anni, di Terre di Toscana, una tra le più importanti manifestazioni a livello nazionale dedicate al vino toscano, dove ogni anno prendono parte 130 produttori ed oltre 3300 visitatori tra giornalisti, buyer, ristoratori, enotecari, distributori, sommelier ed appassionati. Vini d'Autore Terre d'Italia, che si avvale del patrocinio del Comune di Camaiore, è aperto domenica dalle 11.30 fino alle 19 e lunedì dalle 11.30 fino alle 18.30. L’ingresso, a 25 euro, dà diritto a degustare tutti i vini presenti.