Carnevale di Pietrasanta, incognita meteo: orario anticipato e ingresso gratuito

Pietrasanta, 3 marzo 2024 – Le previsioni meteo attese per oggi hanno costretto il Comune di Pietrasanta ad anticipare il terzo e ultimo corso mascherato del Carnevale pietrasantino. La partenza di domenica 3 marzo è stata fissata alle 14, con ingresso gratuito per tutti (nei primi due corsi il biglietto costava 5 euro, gratis per under 10 e over 70) e con la premiazione intorno alle 16 davanti al municipio di piazza Matteotti per eleggere il miglior carro e la miglior mascherata. La decisione di anticipare il corso è stata presa dall'assessorato alle tradizioni popolari insieme ai presidenti delle dieci contrade del Carnevale.