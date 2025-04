Camaiore, torna ‘È la via dell’orto’. Due giorni nel mondo dell'agricoltura

Camaiore (Lucca), 12 aprile 2025 – ‘È la via dell’orto’ giunge quest’anno alla sua 14esima edizione e torna nel centro storico di Camaiore. L’appuntamento con questa manifestazione dedicata al mondo dell'agricoltura, delle sementi e dell'erbarie, è il 12 e 13 aprile. In queste due giornate sarà possibile visitare gli stand nei quali si possono trovare sementi, piante da orto, fiori, attrezzature da orto e giardino ma anche prodotti enogastronomici del territorio. Nel corso della manifestazione, privati, associazioni e professionisti ortoflorovivaistico presenteranno il proprio progetto di orto creativo. Una giuria composta da esperti giudicherà il progetto migliore assegnando un premio in denaro.

Anche quest'anno sarà lo Chef Cristiano Tomei il direttore artistico della manifestazione che condurrà incontri nell'orto e show cooking. Quest’anno ospite speciale sarà Enrica Guidi, attrice e protagonista della celebre edizione di Celebrity MasterChef nel 2017, appuntamento domenica in piazza XXIX Maggio. Tra gli altri ospiti il gastronomo, giornalista e conduttore radiotelevisivo Leonardo Romanelli, il gastronomo Carlo Spinelli e lo chef Salvatore Tassa. Tra gli altri appuntamenti il 13 aprile alle ore 10,30 nello Spazio 165 (Fondo ‘ex-cervelli’) ci sarà l’evento ‘Compostiamoci bene!’ sulle buone pratiche di compostaggio con Silvia Baronti ricercatrice Cnr, l’ingegnere ambientale David Casini, e il tecnico di lombricoltura Stefano Matteucci. Modera Andrea Cecchini, coordinatore dell’osservatorio Rifiuti Zero di Camaiore.