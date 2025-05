Versilia Horse Show, grande evento a Lido di Camaiore: cavalieri e amazzoni da tutto il mondo

Lido di Camaiore (Lucca), 1 maggio 2025 – Con oltre 180 amazzoni e cavalieri di 22 nazioni e più di 300 cavalli il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani si preannuncia come un evento in grande stile, l’appuntamento è dall’8 all’11 maggio al parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore. E lungo viale Kennedy, nel bel parco a pochi metri dal mare, sono settimane che fervono i preparativi.

Lido di Camaiore si prepara a un grande evento equestre

L’evento, con 354mila euro di montepremi e ingresso gratuito alle gare, è una novità del calendario internazionale e ha subito richiamato grandi nomi del settore jumping da tutto il mondo (qui l’elenco), pronti a dare spettacolo in quattro giornate di grande sport. Dopo le due giornate d’apertura di giovedì 8 e venerdì 9 maggio, sabato e domenica sono previste le due gare più importanti: una categoria a due manche (montepremi 70mila euro) e, in chiusura, il Gran Premio Giorgio Armani presented by Longines con ostacoli a 1 metro 55 e una dotazione di ben 165mila euro di montepremi.

Tra i nomi spiccano lo svizzero Martin Fuchs e l’austriaco Max Kühner, il francese Roger Yves Bost, l’olandese Harrie Smolders, Jane Richard. Al via nelle categorie anche il britannico Jack Whitaker e i belgi Niels Bruynseels e Gudrun Patteet, il belga egiziano d’origine Abdel Said e lo spagnolo Sergio Alvarez Moya.

Tanti arrivano da lontano: l’amazzone brasiliana Luciana Diniz e tutta una famiglia composta da Luiz Felipe De Azevedo Filho, sua moglie Celine Schoonbroodt De Azevedo (che ha però mantenuto la nazionalità sportiva belga d’origine) e loro figlio, il 19enne Luiz Felipe Neto De Azevedo. Altro gruppo familiare è quello dei fratelli Guido ed Eugenio Grimaldi, con il figlio di Guido, Emanuele, talentuoso giovanissimo cavaliere classe 2013; e ancora Federico e Francesca Ciriesi, fratello e sorella.

L’Italia è rappresentata anche da Paolo Paini ed Emilio Bicocchi, Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Giacomo Casadei, Riccardo Pisani, Antonio Maria Garofalo, Nico Lupino e Francesco Turturiello. Iscritti anche Gianluca Apolloni, Filippo Bassan, Federica Bindi, l’inossidabile veterano Arnaldo Bologni, Camilla Bosio, Andrea Calabro, Luca Coata, Michael Cristofoletti, Michol Del Signore, Emanuela Forte, Guido Franchi, la promettente Sofia Frizzarin, 15 anni il prossimo 22 maggio, Rebecca Gasbarrini, Aurora Guaragno, Massimo Grossato, Edoardo Ingrà, Emiliano Liberati, Tobia Lorusso, Alessandro Mari, Clara Pezzoli, Marco Sassara, Elia Simonetti, Antonio Sottile, Roberto Turchetto e Nicolò Viviani.

"Questa prestigiosa manifestazione – afferma Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi e presidente della Comunità di Ambito Turistico della Versilia – che porterà in campo il meglio del salto ostacoli mondiale, è motivo di grande orgoglio per la Versilia e rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro territorio in un periodo dell’anno particolarmente strategico. Un evento di caratura internazionale che ha scelto come teatro il Parco Bussola Domani a Lido di Camaiore, confermando ancora una volta la capacità della Versilia di essere protagonista nel panorama sportivo e turistico internazionale. Anche grazie all’impegno e alla capacità organizzativa del Comune di Camaiore, il nostro territorio si è fatto trovare pronto ad accogliere un evento di tale prestigio, che vedrà la partecipazione di cavalieri provenienti da tutto il mondo. A tutti coloro che parteciperanno e che per la prima volta saranno presenti sul territorio della Versilia, diamo dunque il nostro benvenuto, certi che il calore e l’ospitalità della nostra terra sapranno farli sentire a casa”.