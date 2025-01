Carnevale di Viareggio 2025, verso il primo corso. Appello per fermare le guerre e il ritorno della satira politica

Viareggio, 29 gennaio 2025 – Fra una decina di giorni ci ritroveremo in un sogno. Come canta Cristina D’Avena, interprete della canzone ufficiale “Tutto il Carnevale che c’è” scelta dalla Fondazione Carnevale per l’edizione 2025 della manifestazione. Un sogno, quello carnevalesco, che sarà aperto proprio da un concerto pre corso della cantante delle sigle dei cartoon sabato 8 febbraio. E sognando, la Fondazione Carnevale ha deciso di dedicare la rassegna che sta per cominciare alla pace. Un messaggio forte che è stato lanciato ieri mattina in occasione della presentazione della kermesse alla stampa nazionale a Firenze nella sede della Regione da parte della presidente della Fondazione Marialina Marcucci, insieme al presidente della Regione Eugenio Giani e al sindaco Giorgio Del Ghingaro.

“Il Carnevale – spiega la presidente Marcucci – nasce come ribellione al potere. E il Carnevale di Viareggio in particolare, simbolo di allegria, creatività e tradizione, ha sempre saputo affrontare con forza i temi più rilevanti della nostra società. Oggi più che mai sentiamo tutti il bisogno di pace. Così coi da Viareggio proviamo a lanciare questo appello”. Con un hashtag #facciamo pace e con una bandiera in cui Burlamacco sfoggia la sua allegria in mezzo ai colori della pace.

La presentazione del Carnevale di Viareggio 2025 ieri a Firenze (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

“Il Carnevale – ha sottolineato il Governatore Eugenio Giani – rappresenta il biglietto da visita di Viareggio. Ed è vanto e orgoglio per tutta la Toscana. Una manifestazione che cresce ogni anno sempre di più. La Cittadella sprizza vitalità per tutto l’anno e non solo nel mese di febbraio. I carristi sono bravi a mescolare creatività e genialità per realizzare le loro costruzioni”. Accanto a Giani si è seduto il sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha voluto ricordare la figura di Claudio Morganti: “Vera anima della tradizione viareggina”. Il primo cittadino ha ricordato come grazie all’opera dei carristi e al lavoro della Fondazione, il Carnevale di Viareggio è “diventata una manifestazione di respiro internazionale capace di attirare sui Viali a Mare 6-700 mila persone nei fine settimana e soprattutto capace di generare un indotto economico stimabile sui 100 mila euro”. E il primo cittadino plaude al ritorno della satira politica con la Meloni e i grandi leader dei partiti presi in giro. Ma ci saranno sui carri anche i Beatles, Maria De Filippi, Billa Gates e un omaggio a Francesco Nuti.

Burlamacco e Ondina d’oro

Nel corso della conferenza stampa di presentazione sono stati annunciati anche i vincitori dei prestigiosi premi Burlamacco e Ondina d’oro che andranno rispettivamente al giornalista Enrico Mentana e alla cantante Caterina Caselli. Il primo sarà a Viareggio per ritirare il riconoscimento al corso di domenica 16 febbraio, mentre la cantante è annunciata sabato 22 febbraio. Il Carnevale ospiterà anche quest’anno la quarta edizione del premio Gianfranco Funari (giornalaio dell’anno) che sarà assegnato a Tiziana Panella, mauro Corona e Mario Natangelo. la Fondazione ha invece istituito il premio Burlamacco per la cultura che è stato assegnato ad Angelo Argento “come riconoscimento per il suo straordinario impegno e la sua visione lungimirante nel promuovere e valorizzare l’eccellenza culturale italiana”.

Le feste rionali

fiore all’occhiello delle così dette manifestazioni collaterali – riempiranno pomeriggi e notti del periodo carnevalesco. Quelle notturne saranno quattro: la Vecchia Viareggio dal 7 al 9 febbraio; il Marco Polo dal 14 al 16 febbraio; la Croce Verde-Vecchia Viareggio dal 21 al 27 con l’aggiunta di giovedì grasso 27 febbraio; infine la Darsena che chiude la rassegna da venerdì 28 febbraio a martedì grasso 4 marzo per le solite cinque notti di follia carnevalesca. Ci saranno poi numerose feste pomeridiane per i più piccoli, al Campo d’Aviazione, a Bicchio, al Terminetto&Migliarina, a Torre del lago, al Varignano oltre che alla Vecchia Viareggio e in Darsena. la Fondazione ripropone poi anche quest’anno l’incanto dei rioni con protagonisti propio i bambini. Appuntamento al teatro Eden (dove sono stati fatti degli interventi di messa a norma) domenica 2 febbraio alle 17,30.