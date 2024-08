Forte dei Marmi, burraco benefico il 19 agosto

Forte dei Marmi (Lucca), 13 agosto 2024 - Segni particolari: brillante, effervescente e solidale. Sono queste le caratteristiche del burraco targato dall'arbitro-blogger Domenica Giuliani. Perché, diciamocelo, il gioco fenomeno del momento è talmente popolare che ovunque si disputano tornei, dalla spiaggia ai locali, e ovunque ci siano dei tavoli quadrati e dei mazzi di carte, è burracomania. Ma se inserisci il torneo in un ambiente elegante con gran buffet, musica dal vivo e grande accoglienza fai la differenza del locale e dell’evento di cui tutti parleranno: sono gli eventi di Domenica Giuliani. Il prossimo appuntamento col torneo benefico è lunedì 19 agosto, sarà la serata dell’ultimo appuntamento del “Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico” e il progetto burraco-benefico si realizzerà al Ristobeach di Stefano Fassina all’interno del Bagno Giovanna di Forte dei Marmi. L'iniziativa sarà a sostegno dell'Associazione "Cui I Ragazzi del Sole" con obiettivi primari che sono quelli: di favorire l’informazione sulla natura della disabilità; di ottenere l’inserimento dei disabili nella scuola, nel lavoro e nelle altre occasioni sociali o socio-riabilitative; di organizzare gruppi di volontari con disabili per svolgere attività socio-ricreative e iniziative per il tempo libero; la collaborazione di tutti i cittadini per la gestione delle proprie attività; promuovere e aderire alle iniziative per il “durante e dopo di noi”. Sarà presente la presidente Patrizia Frilli e la consigliera Chiara Gozzini per spiegare ulteriori progetti dell'associazione e evidenziare le difficoltà che le famiglie incontrano nella gestione quotidiana di un figlio disabile (www.cuisole.it). L’accoglienza alla gara di burraco inizierà alle ore 20 per dare il via ai giochi alle ore 20,30 esatte. La gara sarà composta da 4 Turni Mitchell evitando accuratamente il Turno Danese per non far incontrare allo stesso tavolo amici o parenti. Dopo il primo turno si aprirà il gran buffet curato personalmente da Stefano Fassina e alla fine del torneo saranno serviti i bomboloni caldi unitamente alla classifica computerizzata che determinerà i vincitori della serata. Come sempre ricchissimi premi in palio per le prime tre coppie sul podio donati dalla Gioielleria Grassi e, a seguire, le borse di Mia Bag, e altri omaggi di Kose Rose, KTime e Il Bijoux Firenze di Alessandra Currini con le collane di sua creazione. Iscrizioni al torneo 340 34 244 34. Maurizio Costanzo