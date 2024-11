Fiera di Ognissanti da record a Camaiore, fiume di gente in centro. Per evitare la fila c’è va… a cavallo

Camaiore (Lucca), 3 novembre 2024 – Fiera da record con il bel tempo e tante novità: civette, allocchi e il Rivellino presi d’assalto. Perfino una civetta nella scatola ed un allocco cieco in mostra. Successo anche per le gare dei cavalli. Un fiume di gente e di banchi, seppur interrotti nella via centrale per motivi di sicurezza: ciò crea come sempre polemiche, ma d’altra parte da anni la fiera si svolge specialmente nelle piazze, alla Badia e nei giardini del centro storico. Santi e Morti e poi la grande festa: Camaiore sfoggia la sua fiera secolare con oltre 250 banchi, auto, animali, utensili e chi più che ha più ne metta.

Fiera a Camaiore

La fila di auto lungo la Provinciale scorre interminabile tanto che c’era chi ha scelto il cavallo lungo fiume come mezzo per raggiungere la città. La tradizione della pioggia in occasione dei Morti quest’anno ha rinviato e per fortuna.

“Siamo molto contenti”, affermano i titolari di banchi di cuscini e lampade da Agliana e la stessa cosa assicurano i negozianti della via centrale che sono aperti ininterrottamente fino a sera. I banchetti infatti portano da sempre clienti a tutti. Bar presi d’assalto con la piazza del Rivellino che non era stata mai così piena e addobbata grazie alla fantasia e unione dei suoi commercianti e del ristorante omonimo che hanno creato un angolo speciale con prodotti gastronomici, di mesticheria e fiori con ghirlande. I Falconieri della Fortezza sono invece nel parco della Rimembranza, al gazebo, e sono stati sul serio una rivelazione: della famiglia Risoli, gufi reali, barbagianni e gheppi. Porchetta, croccante e brigidini i più amati per merenda. Una fiera azzeccata insomma, che si farà rimpiangere.