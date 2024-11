L’onda lunghissima dell’estate. Folla in spiaggia per Ognissanti

Versilia, 2 novembre 2024 – Sembrava già di sentirlo, con l’arrivo dell’ora solare e di giornate sempre più corte e buie, il tintinnio delle campane e delle musiche a tema, il luccicare delle luminarie per le strade e la fine di una stagione, quella estiva, che, chiusi gli ombrelloni degli stabilimenti, lasciando spazio alla mitezza dell’autunno, si apprestava ad accogliere, in un attimo, quella invernale e natalizia.

Ma le temperature che in questi giorni riscaldano e abbracciano tutta la costa ricordano tutt’altro che il Natale, o più semplicemente, l’autunno. Perché queste temperature di novembre ricordano, e sanno, di una domenica d’estate apparentemente prolungata di due mesi. Con turisti, famiglie, e gruppi di amici che, proprio come le domeniche di agosto, indaffarati da borse e borsoni, si apprestano, sin dalla mattina, a sistemarsi. Sono stati infatti moltissimi coloro che, approfittando del Ponte di Ognissanti e del meteo estivo offerto in quelle spiagge – tanto discusse nelle stanze romane e che continuano a preoccupare i balneari e a dividere la politica – hanno trascorso lì la loro giornata con valigie di asciugamani, sedie da mare e bottini da picnic. Dall’oasi naturale della Lecciona fino a Forte dei Marmi, attraversando Viareggio, Lido e Marina di Pietrasanta. Chi in costume si è anticipato sulla tinta estiva e chi, più pudico, ha offerto ai raggi solari solo il viso, appoggiato e disteso sulla sabbia, a pochi passi da chi, invece, più audace, si è gettato in mare. Sfruttando una spiaggia libera e un tempo che ha graziato e abbracciato gran parte della regione, e delle zone costiere.

Per i livornesi doc, il mare a novembre non è certo un’eccezione, ma il clima mite e il sole del Ponte di Ognissanti hanno portato sul lungomare dallo Scoglio della Regina, fino ad Antignano e Quercianella, famiglie intere ‘armate’ di sdraio, ‘ghiacciaine’ per il pranzo al sacco, ombrelloni e tutto l’armamentario da mare tipico dei giorni d’agosto. E anche ‘Oltre Calambrone’, non sono stati da meno i pisani che ieri - complice anche il mercatino lungomare - hanno preso d’assalto le spiagge di Ghiaia di Marina di Pisa, il litorale di Tirrenia e Calambrone. Dove l’acqua, con temperature ancora gradevoli per la stagione e quasi cristallina, ha invitato i più attrezzati (con asciugamano e costume) al tuffo novembrino.