Novembre al sapore di mare a Pisa. Tuffi, tintarella e mercatini

Pisa, 2 novembre 2024 – “Il mare d’inverno, è un concetto che il pensiero non considera”. Così, negli anni Ottanta, cantava la mitica Loredana Bertè. Ma erano altri tempi, ben altri climi ed esistevano ancora le mezze stagioni. Oggi il mare d’inverno è un concetto che, complici il riscaldamento globale, deve esser ormai preso in considerazione eccome.

E ieri, primo giorno di novembre, sul Litorale pisano, in tantissimi – pisani di città e di provincia, o famiglie intere di turisti - lo hanno fatto in grande stile. Ombrelloni, telo da spiaggia, costume da bagno e crema solare: il kit completo dei giorni d’agosto per una giornata di Ognissanti da trascorrere stesi al sole o nuotando tra le acque - in questi giorni particolarmente trasparenti, calme e con temperature ancora piacevoli - di Marina, Tirrenia e Calambrone. Tanta gente anche ai tavolini di ristoranti, bar e gelaterie (tutti rigorosamente apparecchiati all’aperto) e al mercatino del lungomare E se tra 13 giorni esatti scatterà per tutti gli automobilisti l’obbligo di munire i nostri veicoli di catene da neve o pneumatici invernali, intanto nel bagagliaio lasciamoci pure anche la maschera, le pinne e il borsone da spiaggia. Almeno fino all’estate di San Martino.