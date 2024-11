A Camaiore il 3 novembre è l’ultimo giorno della Fiera di Ognissanti

Camaiore (Lucca), 2 novembre 2024 - Domenica 3 novembre è l’ultimo giorno in cui a Camaiore è protagonista la tradizionale Fiera di Ognissanti. Quest’anno sono oltre 250 i banchi presenti a Camaiore, tra settore agrozootecnico, commerciale, dell’artigianato e dei veicoli. I banchi, divisi per specializzazione, occupano le principali aree del centro. L’area commerciale in Piazza XXIX Maggio, nella zona della Piscina Comunale, nella zona del Parco Papa Giovanni XXIII e nella zona di Piazza Romboni; in via Vittorio Emanuele l’Area Artigiani e Associazioni Locali; in Piazza San Bernardino e in via XX Settembre le concessionarie auto; alla Badia l’area Agricola e Agrozootecnica. A chiudere il weekend, al Teatro dell’Olivo alle ore 21.15 lo spettacolo teatrale ‘Cibo, Spreco, Rifiuti. Un mistero buffo’ con Fabrizio Diolaiuti e Dino Mancino, riguardo al tema della sostenibilità alimentare, più che mai attuale. Si tratta di una delle manifestazioni fieristiche più importanti e antiche della Toscana e d’Italia, sia per storicità che per grandezza e offerta. La Fiera di Ognissanti, infatti, è una della fiere più antiche a livello nazionale, con una storia che risale fino al 1447 e che ormai è entrata di diritto nella storia non soltanto camaiorese, ma anche versiliese e regionale. Proprio alla Badia, la zona ‘animali’ gode di un ampio programma di esibizioni e dimostrazioni, sorpattutto equestri (volteggio, monted e carosello pony, gimkana, e tanto altro) e cinofile (obbedienza e agility). Spazio dedicato anche alle affascinanti tecniche della mascalcia. Tutto a cura di tante associazioni del comprensorio versiliese e non solo. “La fiera di Ognissanti è uno degli appuntamenti più profondamente sentiti dalla comunità: è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione più cara – commenta il Vicesindaco Andrea Favilla -. Tante le novità di quest’anno, che garantiscono ai tantissimi avventori una più semplice fruizione della fiera, con il servizio navetta, e un’offerta espositiva migliorata in qualità e quantità. Un grazie a tutti color che hanno lavorato per la buona riuscita organizzativa della manifestazione: dall’Ufficio Attività Produttive all’Ufficio Lavori Pubblici, passando per il fondamentale apporto logistico del Corpo di Polizia Municipale”. I visitatori possono utilizzare i parcheggi del supermercato Sigma e di Piazza Elsa Morante (Sem), nonché posteggiare su via Bellosguardo/Provinciale (ambo i lati fino all’intersezione con via Carignoni, poi solo lato fiume), dalle ore 7 ma non oltre le 20 di ogni giorno di Fiera. Inoltre, su Via Carignoni è concessa la sosta sul lato destro che per l’occasione diventerà a senso unico in direzione Pedona. Confermato il servizio gratuito di bus navetta, che, dalla zona Incaba, porta i visitatori direttamente in Piazza XXIX Maggio, con la possibilità di parcheggiare l’auto nell’area antistante la Ditta Ceragioli Costruzioni. Maurizio Costanzo