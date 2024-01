Lucca in Maschera: il 4 febbraio torna la sfilata del Carnevale di Viareggio

Lucca, 19 gennaio 2024 – E’ stata presentata questa mattina a Palazzo Orsetti la seconda edizione di Lucca in Maschera, il contenitore di eventi ideato dall’amministrazione comunale che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna protagonista con un calendario ancora più ricco ed ambizioso spalmato su tutto il mese di febbraio e non in un solo weekend. Una serie di eventi e iniziative divertenti e coinvolgenti che, in collaborazione con il Carnevale di Viareggio, porteranno a Lucca ancora una volta lo spirito di festa e leggerezza che contraddistingue la manifestazione.

Il programma dettagliato è stato illustrato dal sindaco Mario Pardini, dagli assessori Remo Santini, Paola Granucci, Mia Pisano e dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questa attesissima seconda edizione, ovvero: la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci, l’assessore del Comune di Viareggio Alessandro Meciani, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, il presidente della Fondazione Carlo Collodi Pier Francesco Bernacchi, il patron del Lucca Summer Festival Mimmo D’Alessandro e vari rappresentanti di Confcommercio, oltre ovviamente ai grandi protagonisti del Carnevale, Ondina e Burlamacco.

La sfilata è prevista per domenica 4 febbraio, a partire dalle ore 15. Il percorso prevede partenza sopra porta S.Anna per poi proseguire sulla cortina della cinta muraria fino al Caffè delle Mura, dove si terrà una prima esibizione, con balli, coreografie a tema e la presentazione di Daniele Maffei, speaker ufficiale del Carnevale di Viareggio. I gruppi mascherati, con circa 500 figuranti, carri in miniatura e molte altre sorprese, scenderanno poi in Piazza San Michele, dove è prevista una seconda spettacolare esibizione. Madrina d’eccezione della sfilata sarà Chiara Squaglia, volto noto di Striscia la Notizia, che aprirà la parata insieme ad Ondina e Burlamacco.

Al Caffè delle Mura e in Piazza San Michele saranno installati due maxi schermi, che durante la sfilata mostreranno le immagini dei carri del Carnevale di Viareggio dell’edizione 2024.

La principale novità di questa edizione di LIM è rappresentata dalle grandi opere in cartapesta dei maestri carristi di Viareggio, che saranno protagoniste nei luoghi più iconici della città. In Piazza Napoleone, con la collaborazione del Lucca Summer Festival, per tutto il mese di febbraio sarà posizionata l’opera “I Rolling Stones tornano a Lucca”, con una grande cartapesta raffigurante la band per un tributo allo storico concerto che nel 2017 consacrò Lucca al centro del panorama musicale internazionale. L’opera è stata realizzata dal maestro Luca Bertozzi, così come “La Tigre in gabbia”, che dominerà Piazza San Michele affacciandosi dal loggiato di Palazzo Pretorio. Anche Piazza Anfiteatro sarà coinvolta, con l’opera in cartapesta “Gli Sciamani”, affascinante e misteriosa, realizzata dal maestro Michele Canova.

Questa edizione di LIM sarà inoltre caratterizzata dalla sinergia con la Fondazione Carlo Collodi, che partecipa all’evento portando la magia della favola di Pinocchio, la più famosa del mondo, in Piazzale Verdi, nello spazio pedonale di fronte al centro di accoglienza turistica. La grande balena della fiaba, il teatrino di Pinocchio ed un libro gigante saranno protagonisti giorno e notte, grazie alle speciali illuminazioni, rappresentando un’attrazione davvero unica per grandi e piccini.

Torna poi a grande richiesta lo spettacolo gratuito con il sostegno di Lucca Crea, che avrà luogo sabato 17 febbraio a partire dalle ore 21 in Piazza Anfiteatro. I protagonisti della serata saranno i PanPers, duo comico di cabarettisti e attori tra i più in voga del momento e mattatori assoluti nell’ultima edizione di Zelig, su Canale 5. Esplosi con la trasmissione Colorado, i due sono divenuti negli ultimi anni delle vere e proprie icone social per le nuove generazioni e non solo, con oltre 3 milioni di followers complessivi tra i vari canali digitali.

Sempre sabato 17 febbraio in tutto il centro storico è in programma il ritorno delll’Allegra Baccanata, con le attività e i locali della città, uniti e coordinati da Confcommercio, che animeranno la serata con maschere e intrattenimenti sorprendenti. Confcommercio rinnova anche l’iniziativa ‘Sconti in Maschera’ (nel weekend del 3 e 4 febbraio), con super offerte nei migliori negozi del centro storico, e rilancia il tradizionale Carneval Fratta, in collaborazione con i commercianti dell’area est.

Immancabili anche gli appuntamenti dedicati ai bambini, organizzati dall’ufficio Eventi del Comune di Lucca in collaborazione con l’associazione Acchiappasogni, che cominceranno sabato 3 febbraio alle ore 15 in Piazza San Francesco, con una festa per i giovanissimi caratterizzata da giochi, mangiafuoco, stelle filanti ed animazione della compagnia Circotà. L’appuntamento si rinnoverà sabato 17 febbraio in Piazza San Michele dalle ore 16 e domenica 25 febbraio a Villa Bottini, con ‘Il regno del Carnevale’, che dalle ore 15 intratterrà bambini e famiglie con attività ricreative, laboratori, spettacoli di giocoleria e speciali sorprese. Sabato 17 febbraio presso il sotterraneo della Zecca si terrà inoltre un inedito spettacolo di burattini, organizzato dall’associazione Il Sogno di Costantino.

L’amministrazione comunale ricorda infine che sarà attivo nei prossimi giorni il bando per partecipare come sponsor a questa seconda edizione di Lucca in Maschera, contribuendo ad accrescere un contenitore di eventi ambizioso, che si rinnova con l’obiettivo di rilanciare ulteriormente un periodo dell’anno storicamente considerato di ‘bassa stagione’. Tutte le info per aderire saranno diffuse sui canali ufficiali del Comune di Lucca.