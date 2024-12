Il San Silvestro vista mare, un tuffo negli anni Novanta a Viareggio

Viareggio, 13 dicembre 2024 – Anche quest’anno Viareggio propone il suo “San Silvestro vista mare”. Come già anticipato da La Nazione torna infatti la festa in piazza Mazzini per celebrare la notte più lunga c’è. Con un programma che fonde la musica dal vivo, con il “Crazy 90s”, e il dj-set proposto dagli artisti di radio M2O per catapultare la città verso il futuro con il ritmo giusto . E poi una sorpresa, che anticipa le suggestioni di Carnevale: allo scoccare della mezzanotte la spiaggia del Belvedere delle Maschere si colorerà di luci con un intenso spettacolo pirotecnico.

Mattatore della serata sarà la voce ufficiale di Burlamacco, conduttore di tante manifestazioni viareggine, Daniele Maffei; accompagnato sul palcoscenico dalle incursioni imprevedibili di Giusy Muratore. Per salutare il 2024, e affacciarsi nell’anno che verrà “Abbiamo scelto una formula che potesse essere attrattiva per ogni fascia di età – spiega l’assessore al turismo Alessandro Meciani –: dalle famiglie ai ragazzi più giovani”. E dunque, quella del San Silvestro in piazza, sarà una maratona “di canzoni, di risate e fuochi d’artificio per chiudere l’anno in allegria”.

La grande festa in piazza di fine anno partirà alle 22.30, appena dopo il tradizionale cenone tra amici o in famiglia, con “Crazy 90s – il party anni 90 più pazzo che c’è“, un progetto incentrato sulla musica dance degli anni Novanta: sul palco si alterneranno dj, vocalist, ballerine, mascotte e tantissimi effetti di luce. Alle 23.50 sarà il momento dei saluti e degli auguri istituzionali della Città di Viareggio; e alle 23.59 partirà il count-down visibile sul maxischermo del palco di piazza Mazzini. A mezzanotte in punto, fra i brindisi, esploderanno i fuochi d’artificio: “Un fantastico e coinvolgente spettacolo di circa quindici minuti a cura della Pirotecnica Morsani”, azienda leader nel settore e fornitrice degli ultimi anni anche del Carnevale di Viareggio. A seguire l’incalzante dj set con Lorenzo Lippi, by radio M2O, accompagnato dalla voce dello speaker Ale Lippi.

“Alla chiusura dell’anno si accompagna, per consuetudine, il tempo di bilanci. E guardando indietro, ai mesi passati – afferma l’assessore Meciani – possiamo essere fieri della nostra città, dai dati sul turismo ai grandi eventi che abbiamo ospitato. Direi che Viareggio è stata sicuramente protagonista indiscussa nel panorama nazionale. Adesso festeggiamo San Silvestro con tutti i riti scaramantici del caso – conclude Meciani – e poi avanti con la programmazione del 2025”.

Red.Viar.