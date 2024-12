Torna la Camel Ponce night a Pietrasanta. Il sindaco: “Siate tutti responsabili”

Pietrasanta, 24 dicembre 2024 – Per consentire un accesso più agevole e sicuro alla manifestazione spontanea “Camel Ponce”, tradizionalmente partecipata da un gran numero di persone, il comando di polizia municipale ha disposto l’adozione di alcuni provvedimenti di viabilità all’interno del centro storico e nelle immediate vicinanze.

Dalle 17 di oggi alle 8 di giovedì 26 è prevista la sospensione della pista ciclopedonale, lato mare, lungo l’Aurelia, nel tratto compreso fra viale Apua e via Osterietta. Dalle 21 della Vigilia di Natale alle 3 di mercoledì 25 divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto polizia e mezzi in servizio di soccorso ed emergenza, all’interno del centro storico accessibile dai varchi elettronici posti in piazza Statuto, vicolo Lavatoi e via Sant’Agostino.

“Il Camel Ponce è un momento di convivialità spontanea che raccoglie a Pietrasanta persone da tutta la Versilia – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – per festeggiare, insieme e con piacere, l’arrivo del Natale. La mia raccomandazione a tutti i partecipanti è che questo piacere resti tale: responsabilità e moderazione nel consumo di bevande alcoliche sono necessarie oggi come dieci anni fa, perché la sicurezza e la salute vanno tutelate a prescindere dalle disposizioni del codice della strada. L’amministrazione, le forze dell’ordine e le categorie economiche sono da sempre in prima linea, per questo: chiediamo un impegno altrettanto serio a ogni singola persona che sceglierà di trascorrere la notte della Vigilia in piazza Duomo”.

Tornando alle disposizioni di viabilità, i veicoli autorizzati al transito nella Ztl del centro avranno facoltà di rimanere in sosta all’interno dell’area oggetto del divieto ma qualora uscissero, non potranno farvi rientro prima delle 3 del 25 dicembre viste le problematiche di passaggio per la presenza del pubblico. Per le bici in transito lungo il ramo dell’Aurelia posto a nord di viale Apua, infine, sarà disposta una deviazione in direzione mare.