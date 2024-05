L’“Evoluzione” raccontata dagli studenti dello “Stagi”

Pietrasanta, 26 maggio 2024 – L’arte che si fonde con la scienza per esplorare il concetto di trasformazione e cambiamento nel tempo, attraverso il potere della creatività: è “Evoluzione”, la mostra conclusiva dell’anno scolastico 2023-24 realizzata dai ragazzi e dalle ragazze del liceo artistico “Stagio Stagi” nella sala del San Leone, in via Garibaldi a Pietrasanta, dove resterà fino a domenica 9 giugno.

“Aspettiamo sempre con molta curiosità e piacere questo appuntamento – ha sottolineato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti durante l’inaugurazione, celebrata sabato pomeriggio insieme a docenti e studenti – lo “Stagi” è un simbolo di Pietrasanta, ha forgiato artisti e artigiani che hanno costruito l’eccellenza della nostra città nel mondo: vedere quello che siete stati capaci di pensare e realizzare è come aprire una finestra sul futuro e un forte incentivo, per noi amministratori, a lavorare sempre di più affinché il vostro percorso di crescita, personale e professionale, si sviluppi nel miglior modo possibile”.

Attraverso una varietà di materiali, tecniche e stili, gli studenti hanno tracciato un viaggio che va dall’origine della vita alle sfide e alle opportunità del mondo moderno, invitando a riflettere su come le esperienze individuali e collettive influenzino il nostro cammino di cambiamento e adattamento, offrendo nuove prospettive e ispirazioni per il futuro. La mostra propone, infatti, disegni tecnici e gioielli con packaging su misura, outfit fra riciclo e nuove creazioni, pitture e composizioni in terracotta realizzati dai ragazzi iscritti ai diversi indirizzi della scuola: dal biennio comune alle arti figurative, architettura e ambiente, grafica e design dei metalli.

La mostra è aperta, con ingresso libero, tutti i giorni dalle 17,30 alle 20.