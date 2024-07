I padroni del mondo: l'ultimo libro di Alessandro Volpi presentato a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 26 luglio 2024 – I padroni del mondo è il titolo dell'ultimo libro scritto da Alessandro Volpi, presentato stasera alla Libreria del Forte. L'appuntamento con lo scrittore e docente docente di storia contemporanea al dipartimento di scienze politiche dell’università degli studi di Pisa, è alle ore 21.30 in via Piave a Forte dei Marmi. In questo nuovo libro edito da Laterza, con cui ha già realizzato Storia del debito pubblico in Italia e Prezzi alle stelle. Non è inflazione, è speculazione, Volpi scrive di come «i fondi finanziari stiano distruggendo il mercato e la democrazia. Più forti dei singoli stati, decisivi nella tenuta delle monete e del debito pubblico, proprietari di quote sbalorditive di economia reale, i fondi speculativi – spiega l'autore, anticipando i temi che è pronto ad affrontare – a cominciare da Vanguard e BlackRock, sono diventati i padroni del mondo. Ancora marginali all'inizio del nuovo millennio, hanno cavalcato le crisi, hanno beneficiato dell'operato delle banche centrali e dei governi e hanno sfruttato, accelerandolo, il processo di smantellamento degli stati sociali e di privatizzazione della società». Come è stata possibile una simile concentrazione del capitalismo, che ha cancellato l'idea stessa di mercato? E' ciò che prova a spiegare Volpi nel suo libro, tracciando un quadro chiaro dei numeri di tale monopolio e ricostruendo, al contempo, le storie dei protagonisti di una simile incredibile scalata al potere. L'ex sindaco di Massa è anche autore di una sorta di approfondimento quotidiano, pubblicato nel suo profilo facebook e seguito da numerosissimi follower, che traendo spunto da ragionamenti, osservazioni e conclusioni mai scontate, danno vita a un dibattito confronto sia su politica nazionale e internazionale che economica e finanza, ma anche sociale, cultura, costume e società. Stefano Guidoni