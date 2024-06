Il Volo arriva in Toscana con due eventi speciali

Firenze, 20 giugno 2024 – Tutti per uno, Capolavoro, il tour estivo italiano del Volo, da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Il Volo e Friends & Partners – farà presto tappa in Toscana con due eventi: il 22 luglio al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze e il 5 agosto al Gran Teatro all’Aperto Puccini di Torre del Lago, in provincia di Lucca. Durante questi concerti i fan potranno immergersi nella musica di Ad Astra, il loro primo disco di inediti, e nei più grandi successi della tradizione musicale italiana e del loro repertorio. Il 2024 è un anno importante per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone che festeggiano in musica 15 anni di carriera e lunga amicizia: iniziato a febbraio con il successo di “Capolavoro”, il brano certificato Disco D’Oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5.

Questa mattina, 20 giugno, a quasi un mese dal primo dei due concerti, si è tenuta la presentazione alla stampa delle tappe toscane del 22 luglio e del 5 agosto nella Sala Rossa di Villa Demidoff. In questa occasione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato al Volo il “Pegaso”, tra le massime onorificenze dell’Istituzione. Alla presentazione hanno partecipato anche la sindaca di Vaglia Silvia Catani e un delegato della Città Metropolitana di Firenze, proprietaria del Parco Mediceo di Pratolino.

“Siamo entusiasti di tornare in Toscana con due concerti straordinari, al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze e al Gran Teatro all'Aperto Puccini di Torre del Lago. Il ricordo del concerto del 2016 nella bellissima Piazza Santa Croce di Firenze, dove ci siamo esibiti con Placido Domingo, e il calore del pubblico toscano ci riempiono sempre di gratitudine. Siamo inoltre emozionati e onorati di ricevere il 'Pegaso', un premio prestigioso, che rappresenta un riconoscimento importante per il nostro impegno nel promuovere la cultura e la musica italiana nel mondo. Non vediamo l'ora di condividere con voi la musica del nostro primo disco di inediti, Ad Astra, e i brani che abbiamo ereditato dal nostro patrimonio culturale. Sarà un'occasione unica per celebrare con la potenza della musica i nostri 15 anni di carriera e la bellezza di questa terra. Vi aspettiamo!", hanno commentato i tre cantanti.

Tutti per uno, Capolavoro ha debuttato l’8 giugno alle Terme di Caracalla a Roma e proseguirà con una serie di appuntamenti fino a settembre nelle più suggestive venue del nostro Paese. Nel 2025 il Volo sarà protagonista di un tour nei palazzetti Tutti per uno – Ad Astra Live nei palasport che toccherà le città di Milano (11 gennaio @ Unipol Forum), Bologna (17 gennaio @ Unipol Arena), Torino (18 gennaio @ Inalpi Arena) e Roma (21 gennaio @ Palazzo dello Sport). In autunno il trio sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 sarà negli USA, in Canada e in America Latina. Maurizio Costanzo