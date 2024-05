Una serata a Bussoladomani per rivivere il mito del Kama Kama

Lido di Camaiore, 3 maggio 2024 – Un nome che per un’intera generazione evoca tempi di grande divertimento e anche di trasgressione. Il Kama Kama, che non è stato solo uno dei locali e dei simboli più amati della Versilia, ma un punto di riferimento pioneristico per la musica house ed elettronica degli anni ’90, conosciuto anche fuori dall’Italia. La sua consolle è passata tra le mani degli artisti più forti del momento.

Ecco perché "La Prima Estate”, il festival che si tiene nello spazio di Bussoladomani in viale Kennedy, ha deciso di rendere omaggio a quelle atmosfere con una serata dedicata: “Kama Kama History”. Sabato 15 giugno – dalle 18 alla mezzanotte - alcuni dei dj che hanno fatto la storia del club tornano a Lido di Camaiore per riaccenderne lo spirito.

Il Kama è stato un club all'avanguardia dove dal 1990 era possibile ascoltare la prima musica house d'importazione USA e UK. Club underground per antonomasia: poca comunicazione, fuori dai circuiti mainstream, ma grande seguito sia da parte del pubblico sia dal circuito dei dj. Nel corso della sua storia ha ospitato in consolle praticamente tutti i mostri sacri della musica house: da chi l'ha inventata come Frankie Knuckeles fino alle nuove generazioni come Luciano, passando per David Morales fino a Bob Sinclar prima della svolta mainstream. Tipico per la sua forma caratteristica: una sorta di caverna con un soundsystem impeccabile, noto a livello nazionale.