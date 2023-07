Mattone del cuore, a Forte dei Marmi tanti big con Brosio: Mancini, Spalletti, Becker. E poi la musica

Forte dei Marmi 26 luglio 2023 – Spettacolo, sport e solidarietà si uniranno ancora una volta per un evento agostano in Versilia che si è già ritagliato in questi anni uno spazio importante diventando un appuntamento attesissimo. E ci sono i grandi nomi dei partecipanti a testimoniarlo. Parteciperanno un’autentica leggenda del tennis mondiale come Boris Becker, la stella del padel, l’argentino Momo Gonzalez. Ma anche cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana quali Al Bano, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Luisa Corna e una star emergente che si è rivelata ad “Amici” di Maria de Filippi, Tommy Dali. Per lo sport il ct azzurro di calcio Roberto Mancini, Luciano Spalletti tecnico dello scudetto del Napoli e il mundial 82 Antonio Cabrini. Tutto questo e molto altro è la settima edizione del Mattone del Cuore – la Canzone del cuore presentata quest’oggi al Fortino di Forte dei Marmi da Paolo Brosio che organizza da sempre la kermesse benefica con le sue Olimpiadi del cuore.

Quest’anno la raccolta fondi è destinata ancora al primo pronto soccorso di Medjugorje i cui lavori sono avviatissimi e sta crescendo a vista d’occhio. Saranno destinati fondi anche a famiglie in difficoltà dopo la disastrosa alluvione di maggio in Romagna. Il programma in questa edizione 2023 si fa ancora più fitto con un’anteprima sportiva dal 13 al 20 agosto: tornei di tennis e padel al Tc Italia di Forte dei Marmi che vedranno in gara professionisti ma anche personaggi dello spettacolo e della tv per un evento charity. Il testimonial sarà Boris Becker, il più giovane vincitore di Wimbledon, che ha vinto ben sei tornei dello Slam. Sarà presente per la prima volta in Versilia. Il Tc Italia ospiterà anche il Givova village con stand, workshop e aree ospitality. Fondamentale e storica la collaborazione con la Nazionale italiana cantanti che alla conferenza stampa di oggi era rappresentata dall’allenatore Sandro Giacobbe. Le serate della manifestazione da due diventano tre. Il 21 agosto al Twiga di Briatore-Santanchè, il 22 agosto ancora al Tc Italia, il 23 agosto al Beach Club del Cinquale con sconfinamento nel territorio apuano.

E tre saranno anche i galà con la musica che si coniugherà alla solidarietà e allo sport, secondo la filosofia del progetto benefico. Hanno già aderito alle tre serate presentate da Carlo Conti e Paolo Brosio artisti del calibro di Al Bano, Enrico Ruggeri, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Jo Squillo, Tommy Dali a cui se ne aggiungeranno altri. Sul palco ad avvicendarsi nella conduzione anche Miriana Trevisani, Matilde Brandi e Cecilia Capriotti. Si esibirà anche Giada Luppi, in arte Giada, che oltre a essere cantante e musicista e anche campionessa interazionale di pattinaggio artistico a rotelle. La terza serata il 23 agosto al Beach Club sarà alla memoria dei grandi Lucio Dalla e Lucio Battisti con il premio speciale assegnato a Giulio Rapetti, in arte Mogol, e l’esibizione die musicisti che hanno a lungo suonato con i due big scomparsi: Gianni Dall’Aglio e Ricky Portera. Per la comicità saranno presenti Dario Ballantini, Gabriele Cirilli, Ubaldo Pantani. Tra i big dello sport saranno presenti tre stelle del firmamento calcistico: il ct azzurro campione d’Europa Roberto Mancini, il tecnico del Napoli campione d’Italia Luciano Spalletti e il campione del mondo del 1982. Sarà ricordato anche Sinisa Mihajlovic a lungo amico e ospite del Mattone del cuore. Il 10 agosto il programma definitivo con tutti gli ospiti.