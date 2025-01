“La Prima Estate” a Lido di Camaiore, ecco i nomi. Si comincia con i Kings of Leon

Lido di Camaiore (Lucca), 30 gennaio 2025 – Ci sono già i primi nomi per la quarta edizione de “La Prima Estate”, il festival musicale di Lido di Camaiore che ha fatto rinascere l’area che fu di Bussoladomani.

Il primo lungo fine settimana musicale è previsto per il 20-22 giugno: gli headliner saranno i Kings of Leon, in Italia per la prima volta dopo 8 anni per la loro unica data italiana del 2025. Si tratta di una delle band di alternative rock più note degli ultimi 20 anni e al Lido porteranno una carrellata dei loro più grandi successi.

E poi: St. Vincent, la regina dell'indie rock americano, che da oltre vent'anni continua a confermarsi uno dei talenti più ipnotici, seducenti e camaleontici in circolazione; gli Air, unica data italiana, mentre dalla Scozia il post-rock dei Mogwai.

Altri nomi: i TV on the Radio, sul palco dopo anni di silenzio; gli Spiritualized; il post punk degli Yard Act.

E gli italiani? I Calibro 35 e Nic Cester, la voce australiana (di base milanese) che ha stregato il mondo con Are You Gonna Be My Girl, accompagnato dalla piccola orchestra La Milano Elettrica.

L’abbonamento di questo primo weekend (dal 20 al 22 giugno) costa 100 euro più prevendita se acquistato fino al 6 febbraio (posti in piedi), tre giorni in zona Garden 150 euro + prevendita. Dal 7 febbraio verranno comunicati gli artisti giorno per giorno e sarà possibile acquistare il biglietto per la singola giornata o l'abbonamento a prezzo pieno.