Festival ’La Prima Estate’. Dal Comune 300mila euro per la manifestazione

La ’Prima Estate’ ancora fino al 2028 in esclusiva a Lido di Camaiore. Nessuno ce la toglie per un altro quinquennio e il Comune già stanzia 300mila euro per tre anni, due a venire, alla "Di and Gi" per l’utilizzo del marchio Bussoladomani legato alla manifestazione.

Il colpaccio dell’ex sindaco Alessandro Del Dotto, da moltissimi apprezzato e da altri meno, ha reso il parco di Sergio Bernardini ancora vivo, anzi calcato da star come i Duran Duran e Lenny Kravitz, proprio grazie alla D’Alessandro e Galli, senza parlare delle famose altre band amate dai giovani e giovanissimi.

L’esclusiva, che lega lo storico marchio all’evento estivo clou del nostro Comune, ha chiaramente un prezzo che ammortizza in termini di successo e corsa ai biglietti e all’ingresso ai concerti. Molti sono già i nomi in ballo ventilati tra gli artisti internazionali che calcheranno il grande palco vicino al mare, ma ancora top secret. Il sindaco Marcello Pierucci ne ha riconfermato l’accordo dal 2024 al 2028 e per i prossimi tre anni ha dedicato fin d’ora 300 mila euro di risorse del bilancio comunale a tale esclusiva di manifestazione. Si tratta di 100 mila euro per ogni annualità. Non resta che attendere l’uscita dei nomi che si esibiranno nel giugno 2025. Qualcuno del Summer Festival di Lucca è stato reso noto.

