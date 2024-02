Carnevale di Viareggio, un ‘giovedì grasso’ a tutto Elio

Viareggio, 7 febbraio 2024 – Arriva giovedì grasso, il giorno che dà (o meglio, che un tempo dava) ufficialmente il via ai giorni di carnevale. Che sui viali a mare di Viareggio è cominciato sabato scorso con un vero botto dopo quello triplice del cannone che dà il via alla sfilata. Una fiumana di gente e un incasso record che ha sfiorato il mezzo milione di euro, un gran bel debutto per la 151esima edizione, forse un po’ troppa lentezza ma con quell’intasamento di folla era difficile che fosse diverso.

Quello di giovedì grasso sarà un corso a suo modo speciale: intanto perché si fa al buio, in notturna, con inizio alle 18. E speciale sarà anche il prezzo, ridotto appositamente.

Se sabato scorso furono Marco Tardelli e Myrta Merlino gli ospiti d’onore, stavolta spazio alla musica: in fondo siamo nella settimana di Sanremo, anzi: ricordiamoci che il Festival della canzone italiana nacque proprio a Viareggio prima di traslocare in Liguria. E così alle 16 in piazza Mazzini antipasto della sfilata con Elio e Rocco Tanica in uno spettacolo di parole e musica. Durante lo show salirà sul palco come ospite speciale Mirco Mariani, per cantare insieme a Elio il brano “Farina, carta e colla”, canzone ufficiale del carnevale di quest’anno.