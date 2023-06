L’evento a Bussoladomani. "Prima Estate", su il sipario

Lido di Camaiore (Lucca), 16 giugno 2023 - Su il sipario sulla seconda edizione della rassegna "La Prima Estate", che questo e il prossimo fine settimana accenderà il palco di Bussoladomani a Lido di Camaiore. Sei giorni e 23 artisti per un format che, dopo l’edizione sperimentale dello scorso anno, va a caccia di conferme presentando un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale.

La data odierna sarà dedicata al rap e all’hip hop, un piccolo festival dentro al festival. Quattro stili e voci diverse, passando da New York a Napoli in una manciata di ore. Sul palco si alterneranno la leggenda del rap americano Nas, ossia "The King of New York", il rapper che in 30 anni di carriera, dal suo fulminante esordio con "Illmatic" a oggi, ha collezionato successi e collaborazioni, passando da Ms. Lauryn Hill a Eminem. A precederlo, il fuoriclasse Bassi Maestro, a cui è affidata l’apertura della serata, e Noyz Narcos, tra i nomi da sempre più apprezzati nel panorama rap. Con loro anche il giovane fenomeno partenopeo Geolier, appena uscito con sei nuovi brani ne "Il coraggio dei bambini - Atto II".

"I concerti di quest’estate saranno quasi tutti nei festival – racconta Geolier – Alla fine io devo fare la musica live, per me l’importante è avere un microfono, poi scenicamente, esteticamente ci sarà un palco fatto in un certo modo, ma a me basta avere delle casse e un microfono. Poi lo spettacolo lo faccio io con i pezzi. Il 2023 lo sto vivendo bene, a 300 all’ora, mi sto concentrando a fare tutto bene perché l’anno prossimo vorrei alzare ancora l’asticella e passare dai club ai palazzetti. È solamente una scala che sto salendo per adesso. Se preferisco lo studio alla dimensione live? Alla fine lo studio appartiene al live e il live appartiene allo studio, io vado in studio a fare i pezzi per portarli live poi. Durante i live capisci altre cose ancora, sblocchi nuove skills. Quando scendi dal palco e torni in studio fai ancora altre canzoni più forti per i live che verranno dopo. È tutto collegato, studio e live sono la stessa cosa, fare musica per portarla live".

I biglietti per "La Prima Estate", firmata da un’organizzazione del livello di D’Alessandro e Galli, sono in vendita su www.laprimaestate.it, TicketOne e Dice. La rassegna prosegue domani con la serata indie, che vedrà sul palco Bon Iver, Kings of Convenience, Japanese Breakfast e Guinevere, e domenica con l’unica data a ingresso grauito dedicata alla musica elettronica ed elettrica, con Dardust, Nation of Language ed Elasi.

RedViar