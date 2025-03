Carnevale di Viareggio, diretta tv per l’ultima sfilata di Martedì Grasso. Orari, verdetti e tutti gli appuntamenti

Viareggio, 3 marzo 2025 – Martedì Grasso, 4 marzo, è il giorno del gran finale del Carnevale di Viareggio. Alle 15 il triplice colpo di cannone darà il via al sesto e ultimo corso mascherato, che avrà l’onore della diretta televisiva nazionale su Rai3 a partire dalle 15,25.

Finita la sfilata, attesissima lettura dei verdetti della giuria e fuochi d’artificio. L’ultima sfilata di questa spettacolare edizione del carnevale di Viareggio riporta sull’anello dei viali a mare i nove carri di prima categoria, i quattro di seconda, le otto mascherate in gruppo, le otto maschere isolate oltre alle pedane aggregative fuori concorso.

33 foto La penultima giornata di carnevale è quella che si definisce 'perfetta' complice il bel tempo che ha fatto sì che i viali a mare fossero stra colmi (Foto Umicini)

IN DIRETTA TELEVISIVA

La prima parte della sfilata è trasmessa in diretta televisiva nazionale su Rai 3, come da tradizione. Federico Monechi e Andrea Marotta, racconteranno le opere allegoriche di prima categoria, con approfondimenti sugli eventi culturali e di spettacolo che hanno caratterizzato questa edizione. La telecronaca, curata dal condirettore della TGR Carlo Fontana, inizierà alle 15,25 e terminerà alle 16,25.

AL MUSEO DEL CARNEVALE

Martedì il Museo è aperto al pubblico dalle 9 alle 13. All’Espace Gilbert è ospitata la Mostra “Avanti Rosso ebbro Carnevale del mare” dedicata al medico e artista Guglielmo Lippi Francesconi, autore del primo manifesto nel 1925.

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE OPERE ALLEGORICHE

Sempre martedì è in programma l’ultima visita guidata all’interno del circuito del Corso Mascherato. Il percorso alla scoperta delle costruzioni di prima categoria inizia alle 14 e dura un’ora. Il ritrovo con la guida è presso la fontana di Piazza Mazzini (uno degli ingressi principali), all’interno del circuito, alle ore 13,45, ovvero 15 minuti prima dell’inizio della visita. Il biglietto per la visita guidata si prenota obbligatoriamente in anticipo contattando anche tramite Whatsapp il numero 342 9207959. Per partecipare occorre munirsi autonomamente anche del biglietto di ingresso al Corso Mascherato.

LE MOSTRE DEL CARNEVALE APERTE

In occasione del Martedì Grasso sono aperte al pubblico le Mostre del Carnevale 2025. Alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea è aperta “Secoli di satira” a cura di Roberta Martinelli e Walter Veltroni, a Villa Paolina “Feste & Musica” con orario: 9,30 – 13,30 e 15,30 – 19,30. A Villa Argentina la Mostra “Il Carnevale degli animali” a cura di Pietro Riani e Ferdi Montenegro è aperta con orario 9 – 13 e 15 -17,30. Tutte le mostre resteranno aperte fino all’11 maggio.

CONCORSO PER LE SCUOLE

Saranno premiati domani alle ore 14,15 sulle tribune di piazza Mazzini i bambini che hanno vinto il concorso per le scuole organizzato dalla Fondazione con l’Ufficio Scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara. Queste le classi vincitrici:

Scuola dell'infanzia

ex-aequo primo premio

I.C. Torre del Lago - scuola dell'infanzia SERAFINO BECONI sezioni A-B-C

I.C. Torre del Lago - scuola dell'infanzia BORGO 1 sezioni A-B-C

I-C- Torre del Lago - scuola dell'infanzia BORGO 2 sezioni A-B-C

Scuola primaria

1° premio Scuola paritaria primaria Santa Dorotea classi I, II, IV, V

2° premio Scuola primaria Leone Sbrana classe III C

3° premio I.C. Centro Migliarina Motto - scuola primaria Giovanni Pascoli classe V A

Scuola secondaria di secondo grado

ISI Pertini, Lucca – classi 3BTGC, 5 ATGC, 5BTGC.

Alle ore 12 presso la Sala Congressi dell’Hotel Palace è in programma la cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni presenti al Corso Mascherato.

CARNEVALDARSENA

Dopo il corso mascherato tutti in Darsena per l’ultima notte di maschere, musica, balli e cucina.

FESTA DELLE PREMIAZIONI

La cerimonia di consegna dei Premi ai vincitori è in programma domenica 9 marzo alle ore 16 in piazza Mazzini.

CARNEVALE D’ESTATE

I carri allegorici e le mascherate dell’edizione 2025 torneranno a regalarci emozioni anche in estate, con il cartellone di eventi in Cittadella e in città.

Sabato 21 giugno si inaugura l’estate con la sfilata delle mascherate in gruppo e delle maschere isolate nella Pineta di Ponente. Lungo il Viale Capponi le costruzioni tornano ad animarsi tra musica e street band. Sei carri allegorici invece saranno protagonisti sabato 19 luglio nella piazza della Cittadella per la prima notte di Carnevale d’estate. Dalle ore 21 regaleranno spettacolo con luci, movimenti, musica e coreografie. Altri setti carri invece usciranno dagli hangar e si esibiranno di nuovo in Cittadella sabato 2 agosto. Sabato 10 agosto – infine – saranno svelati i bozzetti delle opere allegoriche che sfileranno dal 1 al 21 febbraio 2026.