Carnevale di Viareggio: festa di Martedì Grasso in diretta. Attesa per i carri vincitori

13:01

Alle 15 il corso mascherato

Parte alle 15 il corso mascherato che chiude il Carnevale di Viareggio. I carri, che così tanto sono stati apprezzati dal pubblico, usciranno per l'ultima volta dagli hangar e sarà festa grande. Tante famiglie hanno approtittato della bella giornata di sole per non mancare a questa edizione. Che è già un grande successo, vista l'affluenza di pubblico nelle varie uscite, anche quelle serali. E il Carnevale di Viareggio si consolida come grande realtà a livello nazionale.