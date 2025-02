Tutti i carri del Carnevale di Viareggio 2025: le foto della prima sfilata e il loro significato

Viareggio (Lucca), 10 febbraio 2025 - Dopo il rinvio da sabato a domenica a causa dell'allerta meteo, il Carnevale di Viareggio 2025 è iniziato in pompa magna con migliaia di persone sui viali a mare. Certo, il rinvio di un giorno ha comportato la ripartenza di molte comitive - le prenotazioni sono prenotazioni - ma di certo non si può dire che non ci fosse un gran bel pienone. Dopo i tre colpi di cannone, via dunque all'edizione numero 152.

Apprezzate dal pubblico le costruzioni dei carristi viareggini che hanno toccato diverse tematiche. Il Carnevale che ha preso il via ha segnato il ritorno, come auspicato, dalla presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci, alla satira sulle costruzioni allegoriche e nelle mascherate di gruppo.

