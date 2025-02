Carnevale 2025, la festa è cominciata. Tutti gli appuntamenti in Toscana

Firenze, 5 febbraio 2025 - E' tempo di carnevale e la Toscana schiera in prima linea i suoi appuntamenti storici: da Viareggio a Foiano della Chiana fino a Follonica, via alle sfilate, alle maschere, ai carri allegorici, ai coriandoli. Una raffica di appuntamenti che si rivolgono a tutti, dai grandi ai bambini, questi ultimi veri protagonisti della festa. Ecco quindi gli appuntamenti in giro per la Toscana con le date e gli orari, una guida per andare a cercare il carnevale che più si adatta alle proprie esigenze, quello più vicino, quello più spettacolare.