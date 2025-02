1 febbraio, si apre il mese del Carnevale: gli appuntamenti a Firenze

Firenze, 1 febbraio 2025 – Inizia febbraio, il mese del Carnevale e anche Firenze è pronto a festeggiarlo con un ricco cartellone. Sta per tornare infatti il Carnevale di Firenze, un evento che unisce tradizione, eleganza e divertimento. Una storia che ha origine con i Medici, una festa che nasce con una radice popolare e che, nel tempo, è diventata raffinata occasione di ritrovo per i nobili. La tradizione è andata avanti con gli sfarzosi balli in maschera che animavano teatri, palazzi e piazze sotto il Granducato dei Lorena, fino alle feste carnevalesche di fine Ottocento. Ispirandosi a questa tradizione sono stati organizzati due appuntamenti: il 'Gran Ballo delle Regine a Palazzo', che si terrà il prossimo 8 febbraio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, e la parata nel centro storico (con partenza in piazza Santa Maria Novella ed arrivo in piazza della Signoria) domenica 9 febbraio.

Carnevale di Firenze (foto di repertorio)

Il Gran Ballo a Palazzo Vecchio Omaggio alla storia fiorentina, il 'Gran Ballo' di Carnevale celebra l’antica tradizione dei balli in maschera, nati alla corte di Lorenzo de' Medici e sarà anche l'occasione per raccogliere fondi a favore di progetti benefici: la Lega del Filo d’Oro e la YOU Foundation. La serata di sabato 8 febbraio vedrà, dopo il benvenuto nel Cortile del Michelozzo, una cena di gala per gli ospiti internazionali, con un menù ispirato alla tradizione culinaria toscana come al tempo dei Medici. Lo spettacolo è in programma nel Salone dei Cinquecento, sotto la direzione artistica di Antonia Sautter, anima del 'Ballo del Doge di Venezia', che per questa edizione si è ispirata a Leonardo Da Vinci con il tema 'Sogno di Volare'. La sfilata in maschera nel centro storico Domenica 9 febbraio la sfilata in maschera: il ritrovo è alle 14 in piazza Santa Maria Novella dove sarà organizzato anche uno spettacolo. La partenza è prevista per le 15 con sfilata aperta dalle maschere tipiche della Toscana, Stenterello, Burlamacco e Ondina, a sottolineare il connubio tra Firenze e Viareggio. La parata interesserà il seguente percorso: piazza Santa Maria Novella, via de’ Banchi, via Barbadori, via de’ Rondinelli, via Tornabuoni, lungarno degli Acciaioli, por Santa Maria, via Vacchereccia. L’arrivo sarà, come da tradizione, in piazza Signoria dove dalle ore 15.30 partirà l’animazione sull’arengario. Un gran giurì assegnerà una serie di premi, tra i quali lo 'Stenterello 2025' (realizzato dal maestro orafo Paolo Penko) alle migliori maschere. La festa nei quartieri Tra le tante feste di Carnevale nei quartieri, il Comitato Genitori di Legnaia ne organizza una coloratissima il 15 febbraio alle ore 14:30 presso il Parco di Villa Strozzi - Il Boschetto, situato in Via di Soffiano 11, Firenze. L'evento sarà un'occasione perfetta per divertirsi in compagnia, tra musica, balli e tante attività pensate per grandi e piccini. L'atmosfera sarà resa ancora più magica dalle maschere e dai colori tipici del Carnevale, con decorazioni festose e intrattenimenti per tutta la famiglia. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Quartiere 4, oltre a diverse realtà locali come Wushu, Dance Lab, Il Boschetto, Lime - Linguaggi in Movimento e Talea Scuola di Musica. Questi partner contribuiranno con spettacoli e animazioni, rendendo la giornata ancora più speciale. Si raccomanda di partecipare con un abbigliamento a tema carnevalesco per rendere la festa ancora più divertente e coinvolgente. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata. Domenica 23 febbraio, il Quartiere 4 di Firenze si veste di colori, musica e danze per celebrare il Carnevale di Pace, un evento che unisce cultura, tradizione e valori universali come l’uguaglianza e la dignità. Questo il programma dell’evento. Alle ore 14:30 ritrovo in Piazza dell’Isolotto per la partenza della sfilata. Le vie del quartiere si animeranno con musiche e danze che rappresentano culture provenienti da tutto il mondo. Ore 15:45: Arrivo al Parco di Villa Vogel, dove la festa continua con balli, musica internazionale, giochi e laboratori per bambini. L’evento vuole essere un momento di aggregazione e divertimento per tutte le età, nel rispetto delle diversità e delle tradizioni. In caso di pioggia, la manifestazione verrà rimandata a domenica 9 marzo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Carnevale di Pace del Quartiere 5, che proseguirà il programma domenica 2 marzo al Parco di San Donato a Novoli. La realizzazione della festa è resa possibile grazie al contributo di Associazioni straniere fiorentine, comitati genitori, scuole del quartiere e associazioni culturali e sportive del territorio. Sotto il motto “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” (art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), il Carnevale di Pace si conferma come un’occasione unica per celebrare l’inclusione e la solidarietà attraverso il divertimento.