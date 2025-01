L’attesa è finita, torna il Carnevale di Viareggio: date, carri e tutto quello che c’è da sapere

Viareggio, 28 gennaio 2025 - L'attesa è finita: dall'8 febbraio al 4 marzo 2025, il Carnevale di Viareggio tornerà a incantare il pubblico con un mese di eventi straordinari, tra sfilate, concerti, mostre d'arte e feste. Un appuntamento imperdibile che ogni anno richiama centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo, consolidando il suo ruolo di protagonista tra le celebrazioni carnevalesche italiane. L'edizione 2025 del Carnevale di Viareggio si farà portavoce di un messaggio universale: la pace. Non solo come assenza di conflitti, ma come costruzione di una società basata sulla cooperazione, l'armonia e la celebrazione della diversità.

La presentazione

La 152esima edizione del Carnevale è stata presentata ufficialmente in conferenza stampa dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, affiancato da Cristina Manetti, capo di Gabinetto della presidenza e ideatrice de "La Toscana delle Donne", dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e dalla presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci.

"Il Carnevale di Viareggio non è solo un evento di spettacolo, ma un'autentica espressione dello spirito toscano, in cui l'ironia e la creatività si fondono per regalare momenti di gioia e riflessione", ha dichiarato Giani. "Ogni anno questa manifestazione cresce e si rinnova, mantenendo saldo il suo legame con la tradizione e con la cultura del nostro territorio".

Le date

Il cuore pulsante del Carnevale sono i sei corsi mascherati, occasioni uniche per ammirare le spettacolari costruzioni allegoriche realizzate dagli artisti viareggini. Le sfilate si terranno nelle seguenti date:

- Sabato 8 febbraio

- Domenica 16 febbraio

- Sabato 22 febbraio

- Giovedì Grasso 27 febbraio

- Domenica 2 marzo

- Martedì Grasso 4 marzo

Protagonisti dei carri

I maestri della cartapesta hanno scelto, ancora una volta, di raccontare la contemporaneità con satira e ironia, dando vita a opere ispirate a personaggi celebri e a temi di grande attualità:

Tra i protagonisti delle allegorie figureranno i Beatles, Bill Gates, Maria De Filippi, Giorgia Meloni e tanti altri. La Letteratura non sarà in secondo piano, potremo ammirare, infatti, carri ispirati al Signore degli Anelli, Frankestein, Alice nel Paese delle Meraviglie o il Piccolo Principe. Non mancheranno critiche e riflessioni sulla società contemporanea, come la necessità di ristabilire un legame autentico con la natura, la paura del diverso, la frenesia della vita odierna o le tensioni politiche della nostra epoca, tutto ovviamente trasformato in chiave ironica e carnevalesca.

Mostre, premi e spettacoli

Oltre alle sfilate, il Carnevale di Viareggio offre un ricco programma di eventi culturali e di intrattenimento che andranno a costituire il cartellone del "Fuori Corso". Tra le mostre, spicca "Esplorazioni: viaggio verso la parità attraverso lo sguardo di tre fumettiste", visitabile dall'8 febbraio all'8 marzo presso il Principe di Piemonte.

Tra i riconoscimenti di questa edizione, domenica 16 febbraio sarà assegnato il Premio Burlamacco d’Oro 2025 a Enrico Mentana, mentre sabato 22 febbraio Caterina Caselli riceverà il premio Ondina d’Oro 2025.