Burlamacco e Ondina. Finalmente il Carnevale

E’ partita col botto la rassegna "Mela Ridens. Un altro carnevale". Un pubblico festante e coloratissimo, come non succedeva da anni, ha salutato il debutto del Carnevale nato dalla collaborazione tra la città di Empoli e la Fondazione Carnevale di Viareggio. Il pomeriggio che ha regalato sorrisi e felicità a bambini e genitori è partito dal Museo del Vetro con "Melatrovo", una caccia al tesoro organizzata dai Musei di Empoli. Poi tutti in piazza Farinata degli Uberti per "Melasuono", un grande cerchio sonoro fatto di percussioni a cura di Michele Lovito. Alle 16, finalmente,la prima "Melaparata" in compagnia di Burlamacco e Ondina, direttamente dal Carnevale di Viareggio, accompagnati dalle musiche travolgenti della banda del Cam di Empoli e con la partecipazione della Compagnia di Sant’Andrea e delle maschere del Liceo Artistico.