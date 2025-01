“Mela Ridens“. L’arte geniale del Carnevale

EMPOLIUn’esplosione di colori sta per invadere Empoli tra sfilate, parate, spettacoli di strada e tanto altro. Si apre oggi la rassegna intitolata "Mela Ridens. Un altro carnevale", che mira a valorizzare la tradizione folle e geniale di sua ‘maestà’ Il Carnevale in una collaborazione tra la città di Empoli e Fondazione Carnevale di Viareggio. Da piazza don Minzoni a piazza Matteotti, passando per le vie del centro storico cittadino sono state installate 17 opere di urban art di grandi dimensioni raffiguranti delle mele, realizzate dai maestri del Carnevale di Viareggio. La mostra, che sarà visibile fino al 4 marzo, vedrà anche l’intervento delle studentesse e degli studenti del liceo artistico Virgilio di Empoli, che personalizzeranno con interventi plastici due mele realizzate ex novo per Empoli dal maestro Umberto Cinquini.

Il primo appuntamento odierno è alle 15 al Museo del Vetro con "Melatrovo", una caccia al tesoro organizzata dai Musei di Empoli (prenotazione a [email protected]), mentre dalle 15.30 alle 18.30 in piazza delle Stoviglie e piazza Farinata degli Uberti ecco "Melatrucco", trucco e face painting per grandi e piccini dai 3 anni a cura di GraDam Studio. Ancora alle 15.30 in piazza Farinata degli Uberti spazio a "Melasuono", un grande cerchio sonoro fatto di percussioni a cura di Michele Lovito, a cui potrà contribuire chiunque a prescindere dall’età e dalla propria conoscenza musicale.

Alle 16 per le vie del centro, la prima "‘Melaparata" in compagnia di Burlamacco e Ondina, direttamente dal Carnevale di Viareggio, accompagnati dalle musiche travolgenti della banda del Cam di Empoli e con la partecipazione della Compagnia di Sant’Andrea e delle maschere del Liceo Artistico. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti. Alle 17.30, sempre in piazza farinata degli Uberti, sarà protagonista "Melabusker", che porterà il Katastrofa Show, uno spettacolo travolgente, in cui comicità, rock and roll, magia, clownerie e bolle giganti si uniscono per creare un’esperienza unica e coinvolgente.