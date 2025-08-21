Un viaggio sotto il segno della luna

VINCI

Un viaggio tra racconti, poesie e musica, per immergersi in atmosfere intense e suggestive, tra visioni poetiche e melodie popolari. Questo è "Lunario", lo spettacolo di letture e canti che domenica animerà piazza Guido Masi a Vinci, ‘cuore’ del borgo leonardiano, alle 21.30. La luna è la grande protagonista di questo evocativo concerto, che ha come scopo quello di esplorarne la doppia natura: quella di satellite silenzioso da un lato e quella di luogo immaginario da l’altro, da sempre fonte di ispirazione per poeti, narratori e musicisti. Lo spettacolo si svilupperà come un mosaico narrativo e musicale, in cui si alterneranno testi, racconti e canzoni, che cercheranno di sorprendere il pubblico per la varietà di toni e registri: dal lirico all’intimo, dal popolare al visionario. Sul palco, un autore, una cantante e un musicista daranno corpo e voce a questo viaggio notturno, dove la parola e la musica si incontrano. La voce narrante sarà quella di Andrea Giuntini, accompagnata dalle chitarre di Katia Lari (nella foto), che sarà anche l’altra voce dell’evento, e Tommaso Nobilio. L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato al Teatro della Misericordia. Per informazioni contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Vinci allo 0571 933285 o scrivendo a [email protected].