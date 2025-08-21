Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Un viaggio sotto il segno della luna
21 ago 2025
SIMONE CIONI
Cronaca
Un viaggio sotto il segno della luna

VINCI Un viaggio tra racconti, poesie e musica, per immergersi in atmosfere intense e suggestive, tra visioni poetiche e melodie popolari....

VINCI Un viaggio tra racconti, poesie e musica, per immergersi in atmosfere intense e suggestive, tra visioni poetiche e melodie popolari....

VINCI Un viaggio tra racconti, poesie e musica, per immergersi in atmosfere intense e suggestive, tra visioni poetiche e melodie popolari....

VINCI

Un viaggio tra racconti, poesie e musica, per immergersi in atmosfere intense e suggestive, tra visioni poetiche e melodie popolari. Questo è "Lunario", lo spettacolo di letture e canti che domenica animerà piazza Guido Masi a Vinci, ‘cuore’ del borgo leonardiano, alle 21.30. La luna è la grande protagonista di questo evocativo concerto, che ha come scopo quello di esplorarne la doppia natura: quella di satellite silenzioso da un lato e quella di luogo immaginario da l’altro, da sempre fonte di ispirazione per poeti, narratori e musicisti. Lo spettacolo si svilupperà come un mosaico narrativo e musicale, in cui si alterneranno testi, racconti e canzoni, che cercheranno di sorprendere il pubblico per la varietà di toni e registri: dal lirico all’intimo, dal popolare al visionario. Sul palco, un autore, una cantante e un musicista daranno corpo e voce a questo viaggio notturno, dove la parola e la musica si incontrano. La voce narrante sarà quella di Andrea Giuntini, accompagnata dalle chitarre di Katia Lari (nella foto), che sarà anche l’altra voce dell’evento, e Tommaso Nobilio. L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato al Teatro della Misericordia. Per informazioni contattare l’Ufficio Turistico del Comune di Vinci allo 0571 933285 o scrivendo a [email protected].

