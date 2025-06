Note, natura e sostenibilità: è il Festival Internazionale Green Music

Cento concerti in 40 comuni umbri, con oltre 200 artisti da 4 continenti E un gran finale internazionale il 17 novembre alla Carnegie Hall di New York. Nel segno dell’arte, del rispetto per il territorio e dell’accessibilità culturale torna il “Festival Internazionale Green Music“ con la spettacolare edizione 2025 presentata ieri dal direttore artistico, il pianista e compositore Maurizio Mastrini, insieme all’assessora regionale al turismo Simona Meloni, ai rappresentanti del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni e Gionni Moscetti e al sindaco di Passignano Sandro Pasquali.

"Celebriamo con entusiasmo la nona edizione – ha detto il maestro Mastrini –. Ricordo ancora i primi concerti nel 2016, quando tutto è iniziato. In pochi anni, il sogno di un festival “green” è diventato un riferimento internazionale, senza mai perdere il legame con la terra, l’anima, la bellezza autentica dell’Umbria". In questi anni, ha aggiunto l’assessora Meloni, "il Festival si è affermato come uno tra più importanti eventi green d’Italia e con un seguito anche a livello internazionale. Promuove luoghi straordinari ma spesso lontani dai circuiti del turismo di massa e il finale a New York è un ulteriore riconoscimento al valore e alla qualità".

In arrivo due concerti molto attesi. Domani alle 18.30 al Castello di Postignano a Sellano si esibirà il pianista dominicano Carlos Manuel Vargas, noto per la sua sensibilità e il suo virtuosismo, sabato alle 21, nel verde del Parco Rocolo di Piegaro, si terrà uno degli eventi più suggestivi, Candle Music, un’esperienza immersiva sotto le stelle con protagonista il Mefitis Quartet, raffinato ensemble composto da due voci femminili e due chitarre, che fonde lirica, musica colta e sperimentazione timbrica. Tra i super ospiti ci sono Luca Barbarossa, Alessandro Haber, Stefano Fresi, Tony Esposito, José Cuenca, Federico Moccia e tanti altri in un viaggio tra Passignano, Montefalco, Norcia, Orvieto, Castiglione del Lago, Giove e Montone.

Tutti i concerti sono a impatto zero e ingresso gratuito con prenotazione consigliata al 351 9344354.